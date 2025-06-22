川普決策翻盤下令轟炸伊朗 三重內幕曝光

美國總統川普21日晚間發表全國演說，宣布對伊朗三處核設施發動空襲，強調行動「完全成功」。圖後為國務卿魯比歐。（美聯社）

2025/06/22 18:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》獨家內幕報導，美國總統川普於21日突然下令空襲伊朗三處核設施，是一場在白宮內部激烈辯論與以色列極限施壓之下，於最後幾小時倉促拍板的高風險決策。他不僅推翻了自己日前才公開宣示的「兩週外交觀望期」，更在紐澤西州的私人俱樂部，下達了數小時後即執行的攻擊令。

一名美國政府高層官員向該報透露：「我們的目標，就是要創造一個所有人都始料未及的突襲時機。」

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這場決策的戲劇性轉折，源於來自以色列日益升高的壓力。根據《路透》早前的獨家披露，以色列總理納坦雅胡等高層，已在一通氣氛緊張的電話會議中，明確向美方表示無法接受兩週的等待，並威脅可能單獨攻擊伊朗福爾多（Fordow）地下核設施。以方認為，攻擊的「機會之窗」正在關閉，拖延將錯失良機。

以色列的強硬立場，也引爆了川普政府內部的深刻分歧。報導指出，美國副總統范斯在該次通話中，明確反對美軍直接參戰，並警告以色列正試圖「將美國拖入戰爭」。

然而，《華爾街日報》的報導指出，隨著川普本人日益傾向採取行動，並向其顧問團隊明確表示，他無意發動一場旨在「推翻伊朗政權」的持久戰後，部分原先反對的孤立派顧問，最終態度軟化，為這次「一次性、有限規模」的打擊行動開了綠燈，從而為川普的最終決策「解套」。

攻擊令下達後數小時，美軍B-2匿蹤轟炸機隨即深入伊朗領空，對福爾多投下至少6枚GBU-57「巨型鑽地彈」；同時，美國的攻擊潛艦也發射了超過20枚戰斧巡弋飛彈，打擊了納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）的核設施。

川普在事後的演說中，將此次攻擊稱為「驚人的軍事成功」。報導分析，川普此舉，意在複製其第一任期內狙殺伊朗將領蘇萊曼尼的模式：以一場目標明確的精準打擊，來宣示決心並試圖避免陷入更大規模的戰爭。美方也已緊急透過外交管道向伊朗表明，此舉並非尋求政權更迭的戰爭開端。

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