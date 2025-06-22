中國校車事故「學生倒掛車邊」2死4傷？ 官方疑低報傷亡人數

中國江西石門街中學近日發生嚴重校車事故，至少2名學生不幸遇難。（本報合成，擷取自X）

2025/06/22 18:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西上饒市鄱陽縣石門街中學近日發生重大車禍，一輛載有40名考生的校車疑因超速加上雨天路滑，失控與貨車擦撞，造成至少2名學生不幸罹難，另有4人受傷送醫，事件引發社會高度關注，更有人質疑官方通報的傷亡人數被低報。

綜合中媒報導，江西省「初中學業水平考試」（簡稱中考）於本月17日登場，19日下午1時32分，石門街中學考生搭乘校車準備返回學校途中發生事故。據悉，事故現場雨勢不小，濕滑路況加上司機超速導致車輛甩尾，左側車身遭嚴重撞擊，最終與一輛貨車擦撞。

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事故造成2名學生死亡，另有4人受傷送醫，目前無生命危險。現場畫面顯示，校車左側後半部幾乎整片掀開、內部構造裸露，車身多處毀損，還可見學生倒臥地上或掛在車體邊緣，現場一片混亂。

鄱陽縣公安局22日發布通報指出，肇事司機金姓男子因涉嫌超速駕駛，已遭刑事拘留，警方已排除酒駕與毒駕可能，後續善後與調查工作正在進行中。

不過，部分網友與當地村民質疑官方通報內容，指出死亡人數恐不止2人，「學生是當場死了兩人，然後有兩個沒搶救回來」，加上事故發生後，中國媒體21日才陸續報導，官方至22日才發出通報，也引發外界對資訊透明度與真實傷亡數的質疑。

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