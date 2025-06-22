為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國校車事故「學生倒掛車邊」2死4傷？ 官方疑低報傷亡人數

    中國江西石門街中學近日發生嚴重校車事故，至少2名學生不幸遇難。（本報合成，擷取自X）

    中國江西石門街中學近日發生嚴重校車事故，至少2名學生不幸遇難。（本報合成，擷取自X）

    2025/06/22 18:44

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西上饒市鄱陽縣石門街中學近日發生重大車禍，一輛載有40名考生的校車疑因超速加上雨天路滑，失控與貨車擦撞，造成至少2名學生不幸罹難，另有4人受傷送醫，事件引發社會高度關注，更有人質疑官方通報的傷亡人數被低報。

    綜合中媒報導，江西省「初中學業水平考試」（簡稱中考）於本月17日登場，19日下午1時32分，石門街中學考生搭乘校車準備返回學校途中發生事故。據悉，事故現場雨勢不小，濕滑路況加上司機超速導致車輛甩尾，左側車身遭嚴重撞擊，最終與一輛貨車擦撞。

    事故造成2名學生死亡，另有4人受傷送醫，目前無生命危險。現場畫面顯示，校車左側後半部幾乎整片掀開、內部構造裸露，車身多處毀損，還可見學生倒臥地上或掛在車體邊緣，現場一片混亂。

    鄱陽縣公安局22日發布通報指出，肇事司機金姓男子因涉嫌超速駕駛，已遭刑事拘留，警方已排除酒駕與毒駕可能，後續善後與調查工作正在進行中。

    不過，部分網友與當地村民質疑官方通報內容，指出死亡人數恐不止2人，「學生是當場死了兩人，然後有兩個沒搶救回來」，加上事故發生後，中國媒體21日才陸續報導，官方至22日才發出通報，也引發外界對資訊透明度與真實傷亡數的質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播