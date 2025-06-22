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    目標非伊朗？美軍調派B-2轟炸機至關島 美知名媒體人：與台灣有關！

    美國22日證實出動B-2轟炸機打擊伊朗核設施。（法新社）

    美國22日證實出動B-2轟炸機打擊伊朗核設施。（法新社）

    2025/06/22 18:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突急遽升溫，美國總統川普台灣時間22日證實，美軍已針對伊朗3處核設施發動空襲，引發國際關注。在此之前，美軍調動數架B-2轟炸機前往關島的部署掀起討論，讓各界瘋狂猜測美方是否將直接介入以伊衝突，亦或只是戰術煙霧彈。如今確認幫助以色列攻擊伊朗核設施的B-2轟炸機都是從美國本土出發，被調到關島的目前無進一步消息，有美國知名媒體人直言，被派到關島的B-2現在看來是對中國的一種警告，那就是即便中東情勢升級，華府仍持續緊盯著最重要的目標：台灣。

    在川普證實空襲伊朗福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內等3地核設施之前，美方便開始積極加強中東部署，包括調動大批加油機至歐洲、航艦尼米茲號（USS Nimitz）打擊群從南海加速馳援中東、擴大中東地區周邊的戰機部署等，21日又被發現有數架B-2轟炸機從美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）飛往關島。

    由於B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地彈（MOP），此項武器主要用來摧毀深層地下目標，堪稱是「碉堡剋星」，可用來針對目前以色列束手無策、位處地下300英尺（91.44公尺）的福爾多地下鈾濃縮設施，因此，B-2的調派格外引人注意。雖然關島距離伊朗遙遠，但關島是少數有B-2能起降的基地，在飛行距離、軍事基礎建設與盟國合作上是可行方案。

    今天美方證實，為摧毀伊朗的核設施，美軍出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，其中有12枚用於攻擊福爾多。而這7架B-2都是從密蘇里州起飛，不間斷飛行了大約37小時，並在空中進行了多次加油，長途奔襲伊朗核設施。至於此前調動到關島的B-2，目前沒有進一步動作。

    對此，美國保守派媒體《One America News》知名主持人里翁（Chanel Rion），今天在其X平台發文表示，「給關注關島情勢的人……現在看來被調派到關島的B-2轟炸機並不是用來『轉移注意力』，而是一種警告。警告中國：我們絕對沒有鬆懈，我們一直緊盯著最重要的目標，那就是台灣。」

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