伊朗破壞力最強飛彈首次使用！40枚飛彈襲以色列釀86傷
伊朗在22日早上對以色列的新一波攻擊中，首次動用手中破壞力最強的飛彈，至少造成一處住宅區毀壞。（法新社）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美軍正式介入以伊戰爭，對伊朗的福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）三處核設施發動空襲，伊朗誓言報復，在遭美軍空襲後，伊朗在22日早上對以色列的新一波攻擊中，首次動用手中破壞力最強的飛彈。
綜合外媒報導，當地時間22日早上，伊朗對以色列發動新一波飛彈攻擊，至少40枚飛彈攻擊特拉維夫等地；伊朗革命衛隊證實，這波攻擊首次使用了彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）。
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彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）又稱「霍拉姆沙赫爾4」（Khorramshahr-4），為伊朗在2003年試射成功的彈道飛彈，射程達2000公里，可掛載1500公斤彈頭，為伊朗彈道飛彈系列中載重量最大的一型，被認為是「伊朗破壞力最強的飛彈」。
以色列方面指出，伊朗這波攻擊造成至少86人受傷，幾棟聚集在一起的住宅樓房被毀，救援人員仍在搜尋可能被困的人員。
彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）為伊朗在2003年試射成功的彈道飛彈，今首次用來攻擊以色列。（法新社）