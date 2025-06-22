伊朗破壞力最強飛彈首次使用！40枚飛彈襲以色列釀86傷

伊朗在22日早上對以色列的新一波攻擊中，首次動用手中破壞力最強的飛彈，至少造成一處住宅區毀壞。（法新社）

2025/06/22 17:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍正式介入以伊戰爭，對伊朗的福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）三處核設施發動空襲，伊朗誓言報復，在遭美軍空襲後，伊朗在22日早上對以色列的新一波攻擊中，首次動用手中破壞力最強的飛彈。

綜合外媒報導，當地時間22日早上，伊朗對以色列發動新一波飛彈攻擊，至少40枚飛彈攻擊特拉維夫等地；伊朗革命衛隊證實，這波攻擊首次使用了彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）。

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彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）又稱「霍拉姆沙赫爾4」（Khorramshahr-4），為伊朗在2003年試射成功的彈道飛彈，射程達2000公里，可掛載1500公斤彈頭，為伊朗彈道飛彈系列中載重量最大的一型，被認為是「伊朗破壞力最強的飛彈」。

以色列方面指出，伊朗這波攻擊造成至少86人受傷，幾棟聚集在一起的住宅樓房被毀，救援人員仍在搜尋可能被困的人員。

彈道飛彈「凱巴」（Kheibar）為伊朗在2003年試射成功的彈道飛彈，今首次用來攻擊以色列。（法新社）

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