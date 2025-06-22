以色列空優戰術奏效 千架伊朗無人機「發射前被毀」

伊朗「見證者-136」無人機擊中的民宅，這也是衝突爆發以來，首次有攻擊武器成功突破防線並命中以色列民宅。（法新社）

2025/06/22 17:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《以色列時報》（The Times of Israel）21日戰況報導，以色列軍方宣稱，過去一週的空襲行動已成功且系統性地削弱了伊朗的飛彈與無人機攻擊能力。以軍發言人更罕見地披露，透過精準打擊，已有約950架伊朗無人機在發射前就於地面被摧毀，顯示這場衝突已從單純的防空攔截，升級為一場涵蓋「源頭打擊」與「心理作戰」的多維度空優戰役。

以色列國防軍（IDF）發言人德夫林准將（Brig. Gen. Effie Defrin）在21日晚間的記者會上表示，自6月13日衝突爆發以來，伊朗已向以色列發射了超過1000架無人機，但絕大多數在境外即被攔截。他強調：「除了防禦行動，空軍正系統性地消滅伊朗無人機部隊的指揮鏈，這些打擊已成功瓦解了他們的同步攻擊能力。」

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報導指出，以軍的打擊範圍已遍及伊朗全境。21日晚間，約60架以色列戰機對伊朗中部地區發動空襲，摧毀了3架停放在地面的美製F-14「雄貓」戰鬥機。這是繼上週摧毀2架後，伊朗空軍剩餘的少量F-14機隊再次遭受重創。此外，以軍也對伊朗南部阿巴斯港的無人機與武器庫房進行了空襲。

Israeli Air Force fighter jets destroyed three more Iranian F-14 fighter jets in a strike a short while ago in central Iran, the military says. pic.twitter.com/siwEYVfyOp — Emanuel （Mannie） Fabian （@manniefabian） June 21, 2025

在飛彈設施方面，以軍21日出動約30架戰機，向西南部阿瓦士（Ahvaz）地區投擲了50枚彈藥，擊中了一處彈道飛彈發射器的儲存設施。哈采林空軍基地指揮官表示，持續的打擊已顯著降低了伊朗的飛彈發射頻率，過去8天空軍已在伊朗執行超過1000架次的任務，摧毀了超過200具飛彈發射器，約佔伊朗戰前總數的一半。

報導特別提到，以軍的空中獵殺行動，已對伊朗地面部隊造成巨大的心理壓力。以色列空軍（IAF）司令巴爾少將（Maj. Gen. Tomer Bar）透露，在無人機的持續監視下，伊朗士兵「無法正常運作」，甚至出現了「拋棄發射器逃跑」的情況，迫使其部隊不斷向東部與南部撤退。

然而，衝突並非一面倒。以色列本土也首次遭到直接命中，一架「見證者-136」無人機在21日清晨突破防空網，擊中北部城市貝特謝安（Beit She’an）的一處民宅，所幸無人傷亡。

此外，一系列針對伊朗關鍵人物的「斬首行動」也在持續進行。報導證實，黎巴嫩真主黨已故領袖納斯勒拉的維安主管，在伊朗境內遭以色列空襲身亡。德黑蘭一處公寓也遭無人機攻擊，造成一名專精武器的核科學家與其妻子喪命。

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