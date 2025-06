以色列空優戰術奏效 千架伊朗無人機「發射前被毀」

2025/06/22 17:11

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據《以色列時報》(The Times of Israel)21日戰況報導,以色列軍方宣稱,過去一週的空襲行動已成功且系統性地削弱了伊朗的飛彈與無人機攻擊能力。以軍發言人更罕見地披露,透過精準打擊,已有約950架伊朗無人機在發射前就於地面被摧毀,顯示這場衝突已從單純的防空攔截,升級為一場涵蓋「源頭打擊」與「心理作戰」的多維度空優戰役。

以色列國防軍(IDF)發言人德夫林准將(Brig. Gen. Effie Defrin)在21日晚間的記者會上表示,自6月13日衝突爆發以來,伊朗已向以色列發射了超過1000架無人機,但絕大多數在境外即被攔截。他強調:「除了防禦行動,空軍正系統性地消滅伊朗無人機部隊的指揮鏈,這些打擊已成功瓦解了他們的同步攻擊能力。」

報導指出,以軍的打擊範圍已遍及伊朗全境。21日晚間,約60架以色列戰機對伊朗中部地區發動空襲,摧毀了3架停放在地面的美製F-14「雄貓」戰鬥機。這是繼上週摧毀2架後,伊朗空軍剩餘的少量F-14機隊再次遭受重創。此外,以軍也對伊朗南部阿巴斯港的無人機與武器庫房進行了空襲。

