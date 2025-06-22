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    章家敦：若美以未摧毀伊朗核能力 中國更敢在亞洲鋌而走險

    中國常駐聯合國代表傅聰20日在聯合國有關以伊戰爭的會議上發言。（路透）

    中國常駐聯合國代表傅聰20日在聯合國有關以伊戰爭的會議上發言。（路透）

    2025/06/22 17:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普聲稱，美軍對伊朗的軍事行動已摧毀福爾多鈾濃縮工廠等3座重要核設施，但相關說法尚未獲得驗證。華裔美籍作家兼評論家章家敦（Gordon Chang）警告，如果美國和以色列未能摧毀伊朗核設施，可能會讓中國在亞洲鋌而走險；他也提到，如今歐洲、南亞和北非等三大洲都有戰事，再發生一場就構成第3次世界大戰。

    章家敦向《福斯財經新聞網》（Fox Business Network）表示，如果德黑蘭政權瀕臨垮台，身為盟友的中國不會出手相助，但要是德黑蘭不垮台，確實會帶來不確定性。他說，中國在中東地區只有吉布地一個軍事基地，且周遭都是西方軍事基地，包括一座美軍基地，不具備對伊朗戰事施加影響力的軍事能力，「他們必須跨越印度洋，而我們不會讓他們得逞」。

    但要注意的是，如果以色列或美國未能摧毀伊朗的核能力，中國可能會認為西方國家並非萬無一失，並將注意力轉向自家後院的征服目標，「這並非不可想像，中國可能會更有勇氣對南韓、日本、台灣、菲律賓以及其所在地區的任何國家採取行動」。

    章家敦警告，目前歐洲（烏克蘭／俄羅斯）、亞洲（印度／巴基斯坦）及北非（看似戰爭的叛亂活動）皆有戰事，「我們只需要再打一場戰爭，看起來就像是第3次世界大戰」。

    他進一步解釋，當前事態發展如此之快，以至於很難真正分析某一天的局勢，這類似第1次世界大戰前的情況。一位次要的皇室成員（奧匈帝國王儲斐迪南大公）遇刺事件之所以會演變成席捲整個歐洲的衝突，就是因為沒有人知道如何處理複雜的局勢，「沒人知道誰會站在誰一邊，所以局勢惡化。這實際上有點像我們現在的情況，因此情況很不穩定」。

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