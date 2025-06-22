以伊衝突升溫！以色列股市反大漲 謝金河嘆台灣做不到這1點

以色列股市不受戰亂影響，22日開盤大漲。（路透）

2025/06/22 22:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日發動奇襲重創伊朗國防，以伊衝突升溫，雙方互轟至今已邁入第10天。令人訝異的是，壟罩在戰亂下的以色列，股市非但沒有崩盤，今天（22日）特拉維夫指數盤中還創新高。對此，財訊傳媒董事長謝金河特別發文分析，同樣面臨外患威脅，以色列與台灣的最大不同點，在於以色列人不會敵我不分、以商逼政，股市表現自然不會有太大波動。

以伊衝突持續升溫，美國22日還開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出數架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，打擊包括福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施等3處核設施。不料交易員似乎無視局勢升溫潛在風險，以色列股市週日開盤大漲，特拉維夫指數盤中創新高。

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謝金河在臉書發文，「過去百年以來，從一戰、二戰、韓戰、越戰……戰爭總是摧枯拉朽，造成巨大的損失和破壞，人們都害怕戰爭，台灣的民眾過去七十餘年都在戰爭的陰影下生活。不過這次以色列突襲伊朗，讓全世界見識到不同的戰爭新型態，最令人震驚的是以色列的情報掌握，摩薩爾的威力及精準打擊，造成伊朗高級將領死亡及濃縮鈾核子設施被毀，以色列以一千萬人對九千萬人，以2.8萬平方公里土地對抗164.8萬平方公里的伊朗，令全球刮目相看。」

他提到，「上週以色列股市大漲6.02%，比南韓更出色，也是全球表現最亮眼的市場，而且以色列股市以最高價收盤，在戰爭的陰影下，以色列股市大漲，也讓大家難以想像，這是以色列驚人的自信心。以色列1948年建國，四面八方都是敵人，當國家有難的時候，以色列人從全世界趕回來共赴國難，去年以色列遭到哈馬斯攻擊，美國飛以色列的航班爆滿，這次也是一樣，這是以色列舉國一致的向心力。」

謝金河表示，「如果拿以色列看台灣，最鮮明的是以色列敵我分際很清晰，以色列人不會到伊朗經營企業，然後以商逼政，要求政府忍讓！老百姓不會娶波斯的外配，也不會有在野黨議員跑去伊朗，要求執政黨不要得罪伊朗，也不會有網紅跑去威脅自己的國家，說別人有多好？以色列的摩薩爾為了做好情報工作，一年預算逾30億美元，以色列把最重要的政府支出拿來購買最具威力的武器，台灣的在野黨卻努力配合敵人砍自己的預算，甚至有國會議員要求潛艦浮不上來就不能撥預算……」

最後謝金河表示，「這次伊朗被以色列逼到牆角，其實在Nexus的作者就說極權獨裁者為了統治的正當性，只能不停地攻擊別人，尋找假想敵，伊朗的宗教領袖哈米尼阻斷伊朗現代化及自由民主的道路，伊朗最有錢，最聰明的人有本事就外逃，國家掏空，這次以色列出手就知道真相！很多人看到以色列，都會想到台灣，但台灣最脆弱的在敵我分際及心防！看到以色列的強大，台灣還差很遠！」

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