戰事不會很快結束！ 路透：伊朗可能採「不對稱」反擊

紐約時報廣場1家商店的顧客，觀看川普針對美軍攻擊伊朗核設施發表的談話。（法新社）

2025/06/22 15:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普22日史無前例地決定轟炸伊朗核設施，直接加入以色列對這個地區宿敵的空襲。川普做了一件一直矢言避免的事，即對一場外國大型戰爭進行軍事干預。《路透》分析，這是川普執政以來最大、風險最高的外交政策豪賭，可能引發伊朗的「不對稱」反擊，衝突恐怕不會很快結束。

據報導，川普是在美國官員保證「成功機率很高」後，才下令美軍對伊朗地下深處戒備最森嚴的核設施等目標採取行動，此舉可能迫使德黑蘭採取報復行動，包括封鎖世界最重要的石油運輸動脈荷姆茲海峽、襲擊美國在中東的軍事基地和盟友、加強對以色列的飛彈攻擊，以及動員代理人組織，對抗美國和以色列在全球的利益。

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這些行動可能會升級為一場比川普預想更廣泛、更持久的衝突，讓人聯想到美國在伊拉克和阿富汗進行的「永遠的戰爭」。川普過去曾嘲笑這些戰爭「愚蠢」，並承諾永遠不會捲入其中。

曾在民主黨和共和黨執政期間都參與中東談判的前國務院顧問米勒（Aaron David Miller）表示，伊朗的軍事能力雖已被嚴重削弱和退化，「但他們有各種不對稱的應對方式……這不會很快結束」。

華府無黨派獨立機構「武器管制協會」（ACA）則警告，單靠軍事打擊無法摧毀伊朗豐富的核子知識，只是阻礙其核武計畫，並增強德黑蘭重建敏感核活動的決心，「從長遠來看，軍事行動可能會迫使伊朗認定核武是嚇阻的必要手段，華府對外交途徑並不感興趣」。

另有分析人士指出，如果德黑蘭採取重大報復行動或繼續研發核武，川普政府可能會被捲入尋求伊朗「政權更迭」的泥淖，從而招致額外風險。美國約翰霍普金斯高等國際研究學院中東問題分析師布魯門菲爾德（Laura Blumenfeld）指出，美國過去推行政權更迭和民主化運動的行動，都在中東吃下敗仗。

前美國負責中東事務的情報官員、華府智庫「大西洋理事會」專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）也提到伊朗領導層在自身生存受脅下發動「不成比例反擊」的可能性，但他也說德黑蘭必須謹慎考慮後果。

例如，封鎖荷姆茲海峽的確會給川普帶來麻煩，導致油價上漲及美國通膨死灰復燃，但這也會對伊朗少數幾個強大盟友之一中國造成損害。

《路透》總結道，雖然川普希望美國軍事介入的時間和範圍能夠受到控制，但歷史經驗表明，這種衝突往往會為美國總統帶來意想不到的後果。川普「以實力尋求和平」的口號無疑將面臨前所未有的考驗，尤其是在他未能兌現迅速結束烏戰和加薩戰爭的競選承諾後，又開闢新的軍事戰線。

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