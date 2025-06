美國空襲伊朗前1小時 五角大廈「披薩訂單」再度異常暴增

名為「五角大廈披薩指數」社群帳號在美國川普證實美軍空襲伊朗核設施的前1小時,注意到五角大廈附近的披薩店外送訂單「異常增加」,這項發現目前成為社群平台的熱門話題。示意圖。(美聯社資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普於美東時間21日晚間證實,美軍已針對伊朗3處核設施發動空襲,消息震撼國際。巧合的是,名為「五角大廈披薩指數」(Pentagon Pizza Report)社群帳號在此次軍事行動公布前1小時,注意到五角大廈附近的披薩店外送訂單「異常增加」,事後這項發現目前成為社群平台的熱門話題。

《福斯新聞》報導,社群平台X(原推特)一個名為「五角大廈披薩指數」帳號,在本月12日分享位於美國首都華盛頓的五角大廈,其周邊披薩店的披薩訂單量突然大量飆升,分析可能有大事即將發生,結果隔天13日以色列突然對伊朗發動空襲,自此在網上爆紅,也讓「披薩訂單」成為社群媒體預測各國軍事行動的另類觀察指標。

「五角大廈披薩指數」於美東時間21日晚間,再度分享自己的最新觀察,指出距離五角大廈最近的「Papa Johns披薩店」出現異常高的訂單流量;不僅如此,距離同地點不遠、被各界視為「軍事動向指標」之一的LGBTQ+酒吧「Freddie’s Beach Bar」,與平時週六晚間的熱絡人潮相比,出現了異常冷清的情況。

「五角大廈披薩指數」指出,五角大廈周遭餐飲店出現「消費異常」的模式,是「五角大廈可能加班」的典型指標,往往意味著重大軍事行動即將展開。報導指出,「五角大廈披薩指數」發布的貼文時間,恰好在美軍向伊朗發起空襲的前1小時,待1小時後,川普在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)證實美軍轟炸伊朗3處核設施。

值得一提的是,川普證實美軍轟炸伊朗的貼文最後一句,寫出「感謝你對此事的關注」(Thank you for your attention to this matter.),「五角大廈披薩指數」事後也在貼文下方補充相同句子,顯示其對此次軍事行動的關注早有預料。

除了五角大廈周邊發生異常行動,「五角大廈披薩指數」還分享在川普公開演說前半小時,美國中央司令部所在地、位於佛羅里達州的坦帕麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base),附近的連鎖披薩店達美樂也出現「巨大的客流量激增」,時間在為晚間9時36分,再度掀起各界對「披薩訂單」與軍事行動之間可能的關聯性討論。

Thank you for your attention to this matter. — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 21, 2025

