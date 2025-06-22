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    強風暴雨襲南韓！ 軍方示警：「北韓地雷」恐隨洪水南漂入侵

    南北韓非軍事區圍欄上設有地雷警告的標誌，示意圖。（法新社）

    南北韓非軍事區圍欄上設有地雷警告的標誌，示意圖。（法新社）

    2025/06/22 16:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓自20日晚間起遭遇梅雨鋒面侵襲，忠清南道地區出現強降雨與強風，首都圈、江原北部和忠清南道等地紛紛發布暴雨警報，首爾與京畿北部也進入強風預警狀態。南韓聯合參謀本部今（22）日示警，大雨引發的洪水恐將北韓在邊境北側埋設的地雷沖入南韓境內，對居民安全構成威脅。

    據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部今日指出，北韓在靠近臨津江、漢灘江、花江、北漢江與麟北川等接壤河流一帶埋設地雷，由於這些河流連通南北韓，近日的強降雨恐導致地雷隨洪水漂流南下，進入南韓境內。

    聯參呼籲，由於部分地雷外觀與一般物體相似，容易被誤認，臨近區域居民如發現不明可疑物體，應避免接觸並立即通報警方或軍方，尤其遠足客、釣客及當地居民在溪流或河川活動時應格外小心。

    南韓軍方去年在非軍事區（DMZ）北側一帶發現北韓埋下大量地雷，近期更發現北韓製木盒地雷和樹葉型地雷。聯參強調，目前已加強對南北韓邊境與相關河流流域的監控與地雷探測，並密切觀察北韓地區的降雨量與河流水位變化。

    2011年，大雨造成數十枚北韓木盒地雷流入南韓西北部海岸，當時造成1名釣客誤觸爆炸死亡，另有1人受傷。

    北韓木盒地雷，示意圖。（歐新社）

    北韓木盒地雷，示意圖。（歐新社）

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