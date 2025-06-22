川普空襲伊朗內幕！ 《衛報》：反戰派親信點頭才動手

美國總統川普（中）在副總統范斯（左）等國安高層陪同下，宣布對伊朗發動空襲。《衛報》分析指出，此決策是在川普核心圈內的反戰派，從反對轉為支持「一次性有限打擊」後才最終定案。（法新社）

2025/06/22 15:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》獨家報導，美國總統川普下令對伊朗核設施進行空襲的關鍵轉折點，在於他核心幕僚圈中原本反對出兵的顧問，最終態度轉向，改口支持發動一場有限且一次性的軍事打擊。這項立場上的改變，為川普提供了決策上的政治空間與正當性。

報導指出，川普原本面臨來自共和黨內孤立主義陣營的強烈壓力。這些顧問擔心美國將被以色列拖入一場持久戰爭，甚至可能演變為推翻伊朗政權的全面衝突。他們也質疑空襲是否真能有效摧毀伊朗的核武設施。白宮內部初期主張僅提供情報與後勤支援，避免直接出兵。

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然而，川普近來頻頻表示，他對發動長期戰爭毫無興趣，並傾向進行短促而具震懾力的軍事行動。隨著他的立場趨於明確，部分顧問態度也逐漸鬆動，改而主張若以色列無法單獨完成關鍵打擊，則美國應考慮執行一次性空襲以達成戰略目標，同時避免長期軍事承諾。

最終，空襲行動聚焦於伊朗3處重要核設施，包括納坦茲、深埋山體的福爾多，以及據信儲存近武器級濃縮鈾的伊斯法罕。美方官員於21日證實行動已完成，B-2轟炸機已返回基地，且目前無後續攻擊計畫。

這場空襲在政治上被解讀為川普對黨內鷹派與強硬派支持者的回應。這些人長期呼籲美國應展現對以色列的堅定軍事支持，並對伊朗採取更直接的壓制行動。

然而，報導也指出，此次空襲是否能有效延緩伊朗核武發展仍有疑問。部分官員推測，伊朗可能早已將高濃縮鈾從伊斯法罕設施中轉移，對空襲成果造成不確定性。

川普本人顯然將這場空襲視為繼蘇萊曼尼斬首行動後的又一戰略成果。他在「Truth Social」平台上發布巨幅美國國旗圖像，並宣布此次行動「非常成功」，意圖強調這是針對威脅的必要行動，而非進一步擴大衝突。

《衛報》最後分析，這場「有限打擊」能否避免戰爭擴大，端視伊朗的解讀與回應。若德黑蘭將其視為節制之舉，回應可能會相對克制；但若視為嚴重挑釁，則可能升高報復力道，對中東美軍基地構成直接威脅。

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