伊朗有「分靈體」？前美國安顧問：核設施和人員或已轉移海外

美軍此次出動多架B-2匿蹤轟炸機，投擲GBU-57鑽地炸彈摧毀福爾多地下核設施。（法新社）

2025/06/22 14:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普下令美軍轟炸伊朗3處重要核設施，並聲稱成功摧毀深埋地下近90公尺的福爾多鈾濃縮工廠。然而，曾在川普首次執政擔任國家安全顧問的波頓，在20日接受德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）專訪時指出，伊朗可能早已將核設施與技術人員轉移到境外，尤其是北韓。

波頓指出，外界對伊朗核計畫的全貌並不完全了解，納坦茲和福爾多等兩個大型設施位於地下深處，美軍可以輕易摧毀前者，以色列則必須用小型炸一點一點地轟炸，至於摧毀福爾多設施則最困難。即使納坦茲和福爾多都作廢，也只是摧毀「我們所知的部分」。

請繼續往下閱讀...

波頓提到，最令人擔心的是，伊朗可能有一部分核設施位於北韓的山體內。早在1990年代初期，北韓就向伊朗提供飛毛腿飛彈（Scud），這是一種由蘇聯設計的地對地彈道飛彈。從那時起，兩國一直在研發運載系統，同時也曾合力在敘利亞建造一座核反應爐。不過，這些都只有在伊朗最高領袖哈米尼等神權領袖失勢後，才能進一步驗證。

在被問及是否只有德黑蘭政權更迭才能永久避免危險時，波頓以自身應對伊朗威脅25年的經驗直言，只要神權政治人物繼續掌權，他們就會支持恐怖主義，建立飛彈計畫，以及研發核武。

儘管近幾十年來，中東國家政權更迭很少帶來和平穩定，尤其是在外部壓力下，但波頓認為伊朗這次的情況可能有所不同。在最好的情況下，神權領袖會變得無關緊要，部分原因是他們幾乎沒有民望，一個軍事獨裁政權可能會出現，由強大的革命衛隊或伊朗正規軍領導，這很有可能會是一種進步。

他說，至少新統治者應該不會向自己的人民開槍，「他們或許是真正可以談判的對象」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法