北韓連2起地震「1處在核試場附近」 南韓氣象廳公布分析結果

北韓境內今（22）日被觀測到連續發生2起地震。（圖擷取自「南韓國家氣象廳」官網）

2025/06/22 15:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間21日晚間宣布，空襲伊朗3處關鍵核設施。就在這個國際敏感時刻，北韓境內今（22）日被觀測到連續發生2起地震，其中1處恰好位於北韓已知的核試場附近，南韓氣象廳對此分析，應是「自然地震」。

綜合韓媒報導，根據南韓氣象廳最新報告，北韓境內今日中午發生2起地震，震央地點分別位於北韓東北方、南北韓邊境。其中，黃海南道海州東南方38公里的海域，在下午1點28分發生規模2.0地震，震央位於北緯37.77、東經125.97，震源深度為14公里。

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至於較早發生的地震，位於北韓咸鏡北道吉州西北方37公里地區，於當地中午12點發生規模2.1地震，震央位於北緯41.22、東經129.05，震源深度為16公里。據悉，北韓已知的核實驗場地「豐溪里核試驗場」，正好位於咸鏡北道吉州郡。

報導指出，由於美國總統川普稍早空襲伊朗境內3處核設施，讓這起地震引起各界擔憂。不過根據南韓國家氣象廳分析，「北韓2起地震皆研判為自然地震」。

另外，位於東海的日本鹿兒島吐噶喇群島近海，從昨（21）日至今，連續發生超過90次地震，日本氣象廳提醒，未來短期內仍可能出現強震，請民眾注意提高警覺。

[지진정보] 06-22 13:28 북한 황해남도 해주 남동쪽 38km 해역 규모2.0 계기진도 : 최대진도 Ⅰ pic.twitter.com/VfnJMPXrKq — 기상청 지진화산정보서비스 （@KMA_earthquake） June 22, 2025

其中1處地震發生氣區，恰好位於北韓已知的核試場附近，南韓氣象廳對此分析，應是「自然地震」。（圖擷取自維基百科、「南韓國家氣象廳」官網，本報合成）

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