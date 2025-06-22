日鹿兒島狂震逾90次！最大規模4.5 氣象廳示警：恐有強震

日本鹿兒島吐噶喇群島近海當地時間今日當地時間中午12時12分發生規模4.5地震。（擷取自日本氣象廳）

2025/06/22 14:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）近海自昨（21）日起接連發生地震，截至今（22日）中午已累積超過90次，當中最大地震為台灣時間22日上午11時12分發生的規模4.5地震，所幸未引發海嘯。

據《NHK》報導，今日當地時間12時12分（台灣時間11時12分），吐噶喇群島近海發生規模4.5地震，鹿兒島縣十島村測得最大震度4。當地村公所表示，目前尚未確認地震造成的損害。

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吐噶喇群島地震活動自21日上午8時（台灣時間上午7時）開始活躍，截至22日下午2時（台灣時間下午1時）左右，已觀測到1次震度4地震，以及90多起震度1至3的地震。儘管餘震頻繁，目前並無海嘯之虞。

日本氣象廳提醒，吐噶喇群島海域地震活動頻繁，未來短期內仍可能出現強震，籲請民眾提高警覺，注意安全防範。

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