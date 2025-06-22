雙軌反擊：伊朗官方發出外交威嚇 官媒披露遇襲細節

伊朗外長阿拉奇警告美國，攻擊將帶來「永存的後果」。（路透資料照）

2025/06/22 13:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美軍對伊朗核設施發動空襲後，德黑蘭的官方回應正急遽升級。根據《美聯社》報導，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）已向美國發出嚴厲警告，稱美國的攻擊將帶來「永存的後果」，德黑蘭方面「保留所有報復選項」。與此同時，伊朗半官方媒體也首度發布了福爾多（Fordo）核設施遇襲的現場細節描述。

報導指出，阿拉奇的聲明是自美國空襲以來，伊朗官方最高層級的正式外交威脅。在哈米尼本人尚未發表正式談話之際，此番言論代表著伊朗政府的官方立場，意在向華盛頓傳達其絕不妥協的決心。

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與此同時，被視為親近伊朗革命衛隊的法斯通訊社（Fars），則發布了一篇其記者的現場紀實。這篇報導，是伊朗方面首次對福爾多遇襲的細節進行側面證實。

根據該名記者的描述，當地時間凌晨2:05左右，他先是聽到了防空系統開火的聲音。兩分鐘後，即聽到了爆炸聲。報導寫道：「當我抵達Mehr-o-Mah遊憩區附近時，防空系統正密集運作，其活動在天空中清晰可見。」

報導接著描述：「約凌晨2:35，我抵達Mahtab遊憩區附近。就在那一刻，在防空火網中，福爾多的方向突然竄出火焰。」法斯通訊社引述該名記者的話說，伴隨著火焰，該地區同時升起了淡淡的煙跡與大量塵土。不過，報導並未提供任何顯示攻擊畫面的照片或影片。

《美聯社》分析指出，伊朗正採取一種「雙軌並行」的輿論與外交策略。一方面，由外長發出高層級的、模糊但措辭強硬的外交威脅，以維持戰略威懾；另一方面，則透過半官方媒體，選擇性地、以文字描述的方式釋出部分遇襲細節。此舉既能向國內民眾與國際社會證實攻擊確實發生，又將敘事的控制權牢牢掌握在自己手中，避免了展示實際損毀畫面可能帶來的負面影響。

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