衝突恐擴大！ 伊朗鷹派點名攻擊美國第五艦隊、封鎖荷莫茲海峽

美國海軍第五艦隊（圖為其航艦戰鬥群）已成為伊朗強硬派點名的頭號報復目標。（圖擷取自美軍DIVDS網站）

2025/06/22 12:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國對伊朗核設施發動空襲後，德黑蘭的報復威脅言論正急遽升級。根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，被視為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親信的1位強硬派媒體高層，已公開呼籲對美國採取直接軍事行動，其目標直指美國海軍第五艦隊與全球能源運輸的咽喉要道荷莫茲海峽。

這篇刊登在伊朗強硬派喉舌報紙《Kayhan》的評論，引述其總編輯沙里亞特馬達里（Hossein Shariatmadari）的說法稱：「現在輪到我們毫不遲延地採取行動了。作為第一步，我們必須對位於巴林的美軍艦隊發動飛彈攻擊，並同時對美國、英國、德國與法國的船隻，關閉荷莫茲海峽。」

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沙里亞特馬達里被外界形容為哈米尼的親信，其言論雖非官方聲明，但通常被視為反映了伊朗領導層內部最強硬派的觀點。

與此同時，哈米尼本人尚未對美軍空襲發表正式回應。不過，他的官方Telegram頻道在事後重新發布了一段他先前警告美國的電視談話影片。在該影片中，哈米尼警告美國不要軍事介入以伊衝突，並稱「美國將遭受的損害，會遠大於伊朗可能遭遇的任何傷害。」

分析指出，沙里亞特馬達里提出的具體攻擊目標，極具挑釁性。美國第五艦隊（United States Fifth Fleet），是美國海軍六大艦隊之一。轄區範圍從波斯灣、紅海、阿拉伯海，到東非肯亞的印度洋海域一帶，司令部設置在麥納麥，位於巴林。而荷莫茲海峽更是全球約5分之1石油供應的必經之路，任何對其通航的干擾，都將引發全球能源市場的劇烈動盪。

報導指，儘管目前尚不清楚沙里亞特馬達里的強硬言論，是否會轉化為伊朗的實際政策，但此番「準官方」的威嚇，已清晰地將美國在中東的軍事存在直接列為報復目標，無疑讓波斯灣地區的緊張局勢，瀕臨一觸即發的危險邊緣。

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