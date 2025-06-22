川普緊盯伊朗空襲任務 白宮公布「戰情室」實況照

白宮在社群媒體「X」發布關於白宮戰情室的現場照片，顯示川普（右）、副總統范斯（左）等高層關注伊朗任務時的狀況。（圖擷取自白宮官方「X」）

2025/06/22 11:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日宣布，美軍空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施，引起國際關注。白宮在社群媒體「X」發布關於白宮戰情室的現場照片，顯示川普、副總統范斯（J.D. Vance）等高層關注伊朗任務時的狀況。

綜合媒體報導，除了川普與范斯以外，包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）等人也都在戰情室中。

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川普在美國時間21日晚間10點發表演說，表示：「今晚，我可以向全世界報告，這次襲擊是一次輝煌的軍事勝利，伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀。」川普續指：「伊朗這個中東惡霸現在必須實現和平。如果他們不這樣做，未來的襲擊規模將更大」。

圖為白宮幕僚長威爾斯（左）及參謀長聯席會議主席凱恩（右）。（圖擷取自白宮官方「X」）

圖為CIA局長雷克里夫，可看見他面前的文件被模糊化處理。（圖擷取自白宮官方「X」）

美國軍政高層集結於白宮戰情室。（圖擷取自白宮官方「X」）

圖為國防部長赫格塞斯（前）與國務卿魯比歐（後）。（圖擷取自白宮官方「X」）

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