川普放話,在美軍空襲伊朗核設施後,若伊朗進行任何報復,將遭遇更大規模的打擊。(路透)

2025/06/22 11:06

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普證實美軍空襲伊朗核設施,並對全國發表演說,沒過多久又在社群平台Truth Social發文,嗆聲伊朗若進行任何報復,將會遭遇更大規模的打擊。

據《CNN》報導,川普以全文大寫的方式強化語氣,強調「伊朗對美國的任何報復,都將遭遇遠超今晚所見的更大規模攻擊(ANY RETALIATION BY IRAN AGAINST THE UNITED STATES OF AMERICA WILL BE MET WITH FORCE FAR GREATER THAN WHAT WAS WITNESSED TONIGHT)。」

川普的說法代表美方假如遭遇襲擊,將進一步採取局勢升級的行動,目前尚不清楚伊朗會如何回應。

