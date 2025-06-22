違憲？川普繞過國會空襲伊朗 共和黨內現雜音

圖為美國總統川普今年3月24日向國會參眾兩院聯席會議發表演說的畫面。川普繞過國會授權，獨斷下令空襲伊朗，引爆國會山莊的憲政風暴。（美聯社資料照）

2025/06/22 10:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普21日晚間無預警宣布，美軍已對伊朗境內三處核設施發動空襲。根據《國會山莊報》（The Hill）報導，此舉不僅事前未尋求國會授權，更戲劇性地推翻了他數日前「將在兩週內決定是否介入」的說法，立即在華府引爆一場橫跨兩黨的憲政風暴，就連共和黨內部也出現了罕見的強烈反對聲浪。

川普在其社群平台「Truth Social」上高調宣布：「滿載的炸彈已投向主要地點福爾多（Fordow）。所有飛機都已安全返航。恭喜我們偉大的美國勇士...現在是和平的時刻！」他證實，攻擊目標為伊朗的福爾多、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）三處核設施。

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消息一出，民主黨陣營立即予以猛烈抨擊。獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）在一場集會上痛批川普的決定「嚴重違憲」，並強調「唯一能授權國家走向戰爭的，是美國國會，而非總統」。維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）也早已提案，要求總統未經國會明確授權，不得對伊朗採取軍事敵對行動。

然而，這次的反對聲浪，不僅來自民主黨。

作風強硬的肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie），第一時間就在社群平台X上發文，直指川普的行動違憲。他寫道：「這不是我們的戰爭。但就算是，也必須由國會根據憲法來決定此事。」馬西的立場，代表了共和黨內一股不容忽視的孤立主義聲音，他們反對美國再次輕易涉入中東衝突。

儘管如此，共和黨主流派系仍迅速表態支持總統。參議員柯寧（John Cornyn）發文稱：「川普總統做出了勇敢且正確的決定，以消除伊朗的核威脅。」這清晰地揭示了共和黨內部，在總統戰爭權力與美國外交路線上的深刻分歧。

報導指，這場爭議的核心，在於美國憲法第一條賦予國會「宣戰權」，與第二條確立總統作為「三軍統帥」的權力之間的模糊地帶。分析指出，川普此次未經國會批准便發動攻擊，不僅讓以伊衝突的火藥庫更加危險，更在美國國內點燃了一場關於戰爭權力歸屬的憲政論戰。

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