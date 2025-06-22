感謝川普果斷打擊伊朗 納坦雅胡：將改變歷史

針對美軍轟炸伊朗核設施，以色列總理納坦雅胡透過影片向川普致謝，表示川普果斷地動用美國的強大力量打擊伊朗核設施，「這將改變歷史」。（美聯社）

2025/06/22 10:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日宣布，美軍空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施，引起國際關注。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日透過影片向川普致謝，表示川普果斷地動用美國的強大力量打擊伊朗核設施，「這將改變歷史」。

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡提到，以色列在「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）行動中完成驚人壯舉，但美國在21日晚間針對伊朗核設施的行動中表現無與倫比，做到了世界上其他國家都做不到的事。納坦雅胡說：「歷史將記錄川普總統挺身而出，阻止了『世界上最危險的政權』獲得『世界上最危險的武器』。」

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納坦雅胡表示：「川普常和我說『以實力換取和平。先有實力，然後才有和平』。而今晚，川普總統與美國展現了強大的實力。我感謝川普總統，以色列人民感謝你，文明的力量也感謝你。」納坦雅胡說：「願上帝保佑美國，保佑以色列，也願上帝保佑我們堅不可摧的同盟與我們不可動搖的信念。」

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