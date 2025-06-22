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    加州黑熊夜闖民宅翻冰箱 17歲老狗英勇單挑

    美國加州一隻老狗狗英勇對抗闖入家中的野熊。（擷取自@zoecadman/X）

    美國加州一隻老狗狗英勇對抗闖入家中的野熊。（擷取自@zoecadman/X）

    2025/06/22 11:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蒙羅維亞（Monrovia）山谷景觀大道（Valley View Avenue）1處民宅近日深夜遭黑熊入侵，所幸家中17歲高齡的狗狗「嘟嘟」（Doodle）奮勇迎敵，不僅成功與熊對峙，更毫髮無傷。整起驚魂過程被監視器完整拍下，畫面曝光後引發關注。

    綜合外媒報導，卡德曼（Cadman）一家在當地時間15日深夜熟睡時，1頭黑熊破門闖入客廳。此時嘟嘟察覺異狀，立即衝上前對著黑熊不停狂吠，儘管對方體型龐大，牠仍堅守鎮定。從監視器畫面可見，黑熊低頭嗅了嗅嘟嘟後，便自顧自繼續在屋內翻找食物。

    女屋主佐伊（Zoe）後來在廚房發現光線異常驚醒，驚見黑熊已打開冰箱翻找食物。她立即打開後門，聯手嘟嘟將黑熊趕出屋外。熊離開時表現淡定，彷彿什麼事都沒發生，只留下損壞的前門與嚇壞的老狗。

    報導指出，這頭熊脖子上配有追蹤器，顯示牠可能曾因闖入人類住處而被標記。鄰居透露，這頭黑熊是附近山區的「常客」，曾闖入其他住家偷吃冰淇淋、披薩，甚至跳進游泳池戲水。

    加州野生動物官員提醒，現正值黑熊活躍的覓食季節，牠們會接近人類住處尋找食物。當局呼籲居住在山麓地區的居民務必鎖好門窗、使用防熊垃圾桶，並避免與野生動物接觸，確保人熊安全。

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