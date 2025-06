加州黑熊夜闖民宅翻冰箱 17歲老狗英勇單挑

2025/06/22 11:41

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州蒙羅維亞(Monrovia)山谷景觀大道(Valley View Avenue)1處民宅近日深夜遭黑熊入侵,所幸家中17歲高齡的狗狗「嘟嘟」(Doodle)奮勇迎敵,不僅成功與熊對峙,更毫髮無傷。整起驚魂過程被監視器完整拍下,畫面曝光後引發關注。

綜合外媒報導,卡德曼(Cadman)一家在當地時間15日深夜熟睡時,1頭黑熊破門闖入客廳。此時嘟嘟察覺異狀,立即衝上前對著黑熊不停狂吠,儘管對方體型龐大,牠仍堅守鎮定。從監視器畫面可見,黑熊低頭嗅了嗅嘟嘟後,便自顧自繼續在屋內翻找食物。

女屋主佐伊(Zoe)後來在廚房發現光線異常驚醒,驚見黑熊已打開冰箱翻找食物。她立即打開後門,聯手嘟嘟將黑熊趕出屋外。熊離開時表現淡定,彷彿什麼事都沒發生,只留下損壞的前門與嚇壞的老狗。

報導指出,這頭熊脖子上配有追蹤器,顯示牠可能曾因闖入人類住處而被標記。鄰居透露,這頭黑熊是附近山區的「常客」,曾闖入其他住家偷吃冰淇淋、披薩,甚至跳進游泳池戲水。

加州野生動物官員提醒,現正值黑熊活躍的覓食季節,牠們會接近人類住處尋找食物。當局呼籲居住在山麓地區的居民務必鎖好門窗、使用防熊垃圾桶,並避免與野生動物接觸,確保人熊安全。

Had a visitor late last night !!! ????????????The Doodle was oh so brave ! Woke up to find a Bear in the kitchen going through the Fridge!!! pic.twitter.com/QaIVu0jL1U