美軍打擊伊朗核設施 參眾議員反應不一

美軍打擊伊朗3處核設施，參眾議員對此意見不一。圖為B-2轟炸機示意圖。（路透）

2025/06/22 10:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布已對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Esfahan）核設施進行打擊，美方官員更透露B-2轟炸機有參與，參眾議員對此意見不一。

據《CNN》報導，美國共和黨籍參議院外交關係委員會主席里契（Jim Risch）認為，川普的果斷行動將讓美國更加安全，這是一次精確且必要的打擊，結果非常成功。

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馬里蘭州共和黨眾議員哈里斯（Andy Harris）表示，這次的軍事行動無疑是以實力來達成和平，畢竟擁有核武的伊朗危及美國、以色列和整個自由世界，美國迅速採取行動摧毀了伊朗的核能力，保護了美國及其盟友乃至全球。

南卡羅萊納州共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Olin Graham）指出，襲擊伊朗核設施是正確的決定；德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）認為，川普做出了勇敢而正確的做法，消除了伊朗的核威脅，這就是世界級的領導力。

不過，肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）直指這場行動不符合美國憲法；民主黨籍密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）也警告不要將美國拖入戰爭，並呼籲議員們一起來阻止川普；民主黨維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）更抨擊川普做出了可怕的決定。

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