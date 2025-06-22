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    伊朗官媒證實︰核設施遭攻擊 防空部隊開火還擊

    美國總統川普宣布美軍軍機攻擊伊朗3處核設施，伊朗官媒證實三地核設施遭到攻擊。圖為福爾多核設施6月14日的空拍圖。（法新社）

    美國總統川普宣布美軍軍機攻擊伊朗3處核設施，伊朗官媒證實三地核設施遭到攻擊。圖為福爾多核設施6月14日的空拍圖。（法新社）

    2025/06/22 09:34

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日宣布美軍軍機攻擊伊朗3處核設施，伊朗官媒《伊朗通訊社》（IRNA）也證實，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施遭到攻擊。

    綜合外媒報導，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報導指出，福爾多核設施所在的庫姆省緊急應變部門負責人海達里（Morteza Heydari）證實，福爾多核設施有部分區域遭到攻擊。此外，伊斯法罕市的安全部門負責人也提到，在納坦茲和伊斯法罕聽到數起爆炸聲，2地核設施遭受攻擊。

    《伊朗通訊社》、《塔斯尼姆通訊社》報導均提到，在福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3地周邊的防空部隊，在敵對目標來襲時均對空開火，不過並沒有提到是否擊落敵機。

    川普21日在「真實社群」（Truth Social）發文宣布完成對伊朗3處核設施的空襲行動，且所有參與行動的軍機均已飛出伊朗領空。川普也在另1則貼文中聲稱：「福爾多已消失。」

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