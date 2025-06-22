以色列嗆不等川普「2週期限」！特種突襲「B計畫」曝光

圖為伊朗福爾多（Fordo）核設施的地面入口與周邊工事。據報導，此設施正是引爆美以最新戰略分歧的風暴核心，以色列已威脅將不待美方同意，單獨對其發動攻擊。（美聯社）

2025/06/22 08:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》21日獨家報導，以色列已明確向美國川普政府表達，無意等候長達兩週的決策期限，並可能在美國正式介入前，單方面攻擊伊朗福爾多（Fordow）地下核設施。該立場已在一次美以高層的緊張通話中直接傳達，也暴露川普政府內部對是否參戰的重大歧見。

知情人士透露，這場通話於19日舉行，以色列總理納坦雅胡、防長卡茲與國防軍總參謀長薩米等人與美方高層對話，認為川普設下的兩週期限過於冗長，恐將錯失打擊福爾多這座伊朗「核計畫皇冠上的寶石」的最佳時機。該設施位於山體深處，目前僅有美國具備足以摧毀其結構的「碉堡剋星」GBU-57重型鑽地彈。

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通話過程中，美國副總統范斯明確反對軍事介入，並警告以色列「正試圖把美國拖入另一場戰爭」，國防部長赫格塞斯也參與會議。川普本人則陷入左右為難：一方面他堅持「讓美國遠離愚蠢戰爭」的競選承諾，另一方面近期對伊朗的強硬言論卻顯示態度日益升高。

根據《路透》稍早報導，美軍已將具備投擲GBU-57能力的B-2匿蹤轟炸機部署至關島，顯示美方也在為可能的參戰預作準備。外界解讀，此舉無論為施壓或實際部署，都進一步加劇中東情勢的緊繃。

四位相關人士指出，以色列發動單獨軍事行動的可能性正快速升高，儘管以軍不具備足以摧毀福爾多的重型炸彈，但正在評估多種攻擊方案，包括特種部隊滲透爆破，或參考去年襲殺真主黨領袖納斯拉勒的模式，以快速連投重磅彈藥試圖破壞設施內部核心部件。

熟悉計畫的消息人士表示，以軍傾向「對設施內部造成重大損毀」，而非全面摧毀建築體本身。儘管風險高、成效未明，但以色列高層認為「時間有限、戰事成本高昂」，此刻若不出手，恐將錯失戰略機會。

報導指，這場跨越華盛頓與耶路撒冷的外交軍事角力，不僅讓中東局勢面臨失控邊緣，也揭示美以同盟間對戰略目標、時程節奏與國內政治盤算的嚴重分歧。

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