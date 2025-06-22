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    與以伊衝突有關？美官員：美軍擬調動B-2轟炸機至關島

    有兩名美國官員21日透露，美軍正打算調動B-2轟炸機前往關島。（法新社）

    有兩名美國官員21日透露，美軍正打算調動B-2轟炸機前往關島。（法新社）

    2025/06/22 07:22

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普正在評估是否該參與以色列對伊朗的打擊行動，有兩名美國官員21日透露，美軍正打算調動B-2轟炸機前往關島，目前還不清楚轟炸機調動是否和中東局勢有關。

    根據《路透》報導，兩名美國官員21日透露，美軍正打算調動B-2轟炸機前往關島，但官員拒絕透露進一步細節，包括有多少架B-2轟炸機被調動。其中一人指出，目前還沒有將轟炸機從關島向前線部署的命令。

    B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57「巨型鑽地彈」，此項武器主要用來摧毀深層地下目標，堪稱是「碉堡剋星」，專家表示，GBU-57「巨型鑽地彈」可用於打擊伊朗核計畫，包括福爾多（Fordow）地下核設施，因此B-2轟炸機調動格外引人注意。

    專家和官員正密切關注B-2轟炸機是否會前往印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia ）上的美英聯合軍事基地，原因在於狄耶戈加西亞基地的位置優越，對於在中東地區執行作戰任務非常適合。近期美軍也將4架B-52轟炸機調動至狄耶戈加西亞。

    B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57「巨型鑽地彈」，此項武器主要用來摧毀深層地下目標，堪稱是「碉堡剋星」。專家表示，GBU-57可用於打擊伊朗核計畫。（歐新社）

    B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57「巨型鑽地彈」，此項武器主要用來摧毀深層地下目標，堪稱是「碉堡剋星」。專家表示，GBU-57可用於打擊伊朗核計畫。（歐新社）

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