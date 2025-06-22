為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以伊持續交戰 美官員：B-2轟炸機正調動至關島

    2025/06/22 02:39

    〔中央社〕以色列和伊朗持續交戰，美國總統川普正在考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊行動。2名官員今天告訴路透社，美國正在將B-2戰略轟炸機調動至關島；目前尚不清楚這項部署是否與中東緊張情勢有關。

    以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。川普（Donald Trump）19日表示，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

    以色列被視為美國最親密的盟友之一，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊備受關注。路透社今天引述2名美國官員報導，美國正在將B-2戰略轟炸機調動至關島。目前尚不清楚這項部署是否與中東緊張情勢有關。

    B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。專家表示，這項堪稱「碉堡剋星」的武器可用於打擊伊朗核計畫，包括福爾多（Fordow）地下核設施。

    這2名官員在匿名情況下，拒絕透露進一步細節，包括有多少架B-2轟炸機被調動。其中一位官員說，目前尚未有將轟炸機從關島向前線部署的命令。

    五角大廈未立即回覆路透社置評請求。

    此外，川普預計今天傍晚由紐澤西州返抵白宮，並參加國安會議。川普已多次強調，伊朗不能擁有核武。

    伊朗則堅稱，其核計畫是出於和平的能源用途。（編輯：徐崇哲）1140622

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播