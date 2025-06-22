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    首頁　>　國際

    美國從中斡旋 白俄羅斯異議領袖意外獲釋

    2025/06/22 02:03

    〔中央社〕白俄羅斯遭監禁的反對派領導人季哈諾夫斯基今天出人意料獲釋，他同為白俄異議領袖的妻子季哈諾夫斯卡婭指出，是美國促成丈夫獲釋，並向美國總統川普道謝。

    法新社報導，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）表示，是美國協助促成釋放協議並感謝總統川普（Donald Trump）。在季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）入獄後，季哈諾夫斯卡婭接手領導白俄羅斯反對派。

    季哈諾夫斯基等人獲釋消息公布前不久，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與美國特使凱洛格（Keith Kellogg）在白俄首都明斯克（Minsk）會面。

    凱洛格成為多年來訪問白俄羅斯的最高層級美國官員。白俄是俄羅斯關係緊密且依賴的盟友。

    現年46歲的季哈諾夫斯基已繫獄超過5年。他原本計劃在2020年8月總統大選中與現任總統魯卡申柯競爭，但在投票日數週前遭到逮捕及拘留。當時還是政治素人的季哈諾夫斯卡婭接替丈夫出馬競選。

    她今天發布自己在丈夫獲釋後擁抱他的影片，並在社群平台X發文寫道：「我內心的喜悅難以言喻。」

    此外另有13人獲釋，其中包括自由電台（Radio Liberty）記者卡內伊（Igor Karnei），他在2023年因被控參與「極端」組織而遭到逮捕入獄。

    立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）表示，這些人現在已從白俄羅斯轉移至立陶宛，在當地獲得「妥善照顧」。1140622

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