怕被斬首！伊朗領袖哈米尼預立儲君 指定3人選

伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社檔案照）

2025/06/21 23:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》21日獨家報導，在與以色列的衝突持續升級之際，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已採取極不尋常的步驟，預先指定了三名資深教士，作為萬一他本人遇刺身亡後的繼任人選。

報導指出，哈米尼不僅提出了這份名單，更罕見地直接指示負責任命最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts），未來必須從這三個人選中擇一任命。此舉被視為哈米尼意圖在身後，仍能牢牢掌控伊朗權力交接的方向。除了最高領袖的繼任計畫，據悉，他也已安排好軍事指揮鏈的遞補人選，以防更多高階將領在衝突中被狙殺。

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這項消息的曝光，正值伊朗政權面臨空前內外壓力之際。自一週前與以色列爆發飛彈交火後，哈米尼便一直處於藏匿狀態。美國總統川普日前更聲稱，美方「完全掌握」其確切位置。此外，外界長期謠傳哈米尼正與癌症搏鬥，其健康狀況也為政局增添了不確定性。

與此同時，《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）的報導則指出，歐美外交官早已私下針對「後哈米尼時代」的各種可能性進行沙盤推演，其中甚至包括了「伊斯蘭共和國崩潰」的極端情境，以及屆時該如何確保伊朗核設施安全的應變計畫。

報導引述區域消息來源稱，當前的緊張局勢已嚴重影響伊朗的對外通訊，國際電話與網路連線明顯減弱。哈米尼本人據信也因擔心通訊信號會暴露其藏身之處，而對與其他官員的聯繫抱持高度警惕。

分析認為，哈米尼此刻預作接班安排，強烈反映出他對自身安全與政權穩定性的深層憂慮。這項前所未有的舉動，不僅是對外部軍事威脅的直接回應，也意外地將伊朗權力核心潛在的脆弱性，暴露在國際社會面前。

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