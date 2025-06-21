普廷會見中國副總理丁薛祥 稱俄中關係存在人為製造困難

俄羅斯總統普廷6月20日在聖彼得堡經濟論壇會見中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥（右）。（路透）

2025/06/21 22:57

〔中央社〕俄羅斯總統普廷20日在聖彼得堡會見來訪的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥。普廷表示，儘管俄中關係存在人為製造的困難，但在各領域仍穩步發展，無疑是世界穩定的有利因素；他期待今年訪問中國。

俄羅斯衛星通訊社報導，聖彼得堡國際經濟論壇18至21日登場，普廷20日會見來訪的中方代表丁薛祥。

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普廷在會晤開始時表示：「儘管始終存在一些困難，且存在給我們人為製造的困難，但俄羅斯與中國的關係仍在各領域充滿信心地穩步發展。我們已經多次強調這一點，我想再次重申、強調，俄中關係無疑是世界穩定的有力因素。」

他又提到，中國國家主席習近平是俄羅斯親密的朋友。

普廷感謝丁薛祥在日常繁忙工作中抽身來俄出席論壇，「您今天在大會、全體會議上關注到，俄中關係已達到前所未有的高水平。確實如此。這一切得益於我們雙方的共同努力，其中也包括中國國家主席，即我國的親密朋友，所作出的努力。」

普廷並表示，欣然接受習近平的邀請，將前往中國出席上海合作組織峰會和中國人民抗戰勝利80週年慶祝活動。

此前，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普廷計劃於8月31日至9月3日訪中，出席上海合作組織峰會、紀念中國抗戰勝利暨二戰結束80週年等一系列活動，並與習近平舉行全面雙邊會談。

據中國外交部官網發布，丁薛祥說，習近平和普廷定向掌舵是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證，也是兩國共同應對前進道路上各種不確定性的最大確定性。中方願與俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥並表示，當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護產供鏈穩定，深化上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

中方通稿說，普廷表示，面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水準。

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