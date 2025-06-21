全球唯一！ 加勒比海小島婦人驗出新血型 定名「Gwada陰性」

血液樣本示意圖。（法新社檔案照）

2025/06/21 21:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國研究人員在一名加勒比海法國屬地瓜德羅普島（Guadeloupe）的婦女身上，確認了一種新血型，並且目前全球僅此一例，已被正式列為第48種血型系統。

《法新社》21日報導，法國血液機構（French Blood Establishment，EFS）20日宣布這項消息，「EFS剛發現了全世界第48個血型系統」，「這項發現6月初在米蘭獲得國際輸血協會（ISBT）正式認可」。新血型根據女子出身地瓜德洛普，定名為「Gwada陰性（Gwada negative）」，在此之前，該協會認證血型系統有47種。

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該機構指出，法國研究人員是在15年前，收到這名54歲女子的血液樣本，當時該名女子在接受手術前，進行例行檢驗。參與這項研究的EFS醫學生物家佩哈德（Thierry Peyrard）說，2011年醫檢人員在女子血液樣本中檢測到「非常不尋常」的抗體，但是當時受限於技術與經費，無法深入分析。科學家一直等到2019年，因「高通量DNA定序」技術成熟，重新檢測樣本，證實這是與眾不同的血型。

佩哈德說，該名婦女是從父母雙方遺傳此突變基因，她「無疑地是已知全世界唯一的例子」，「這世界上只有她能與自己血型相容」。

1900年代初期確認的ABO血型系統，是第一個被發現的血型系統，隨著基因定序技術發展，近年發現血型的腳步已見加快。EFS現在希望能找到其他Gwada陰性者，因為每發現一種新血型，就可為罕見血型患者帶來更完善的照護。

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