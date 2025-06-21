準媳婦變老婆！55歲人父搶娶兒子未婚妻 還獲雙親力挺

55歲人父最後竟與「準媳婦」私奔成婚。（擷取自IG）

2025/06/21 21:47

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦蘭姆普爾（Rampur）近日驚傳荒唐人倫鬧劇，一名55歲人父沙基爾（Shakeel）本來替15歲小兒子安排婚事，竟最後與「準媳婦」私奔成婚，「媳婦變成老婆」，氣得元配跳出控訴，全案在當地掀起譁然。

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綜合外媒報導，沙基爾本與妻子夏巴娜（Shabana）育有6名子女，甚至當上了祖父，原計劃讓15歲小兒子迎娶年輕女子艾莎（Ayesha），不料婚事未成，卻是老爸搶親成功。妻子憤怒指出，丈夫與艾莎互動越來越親密，甚至在她面前視訊調情，當她出面質疑還被沙基爾家暴痛打。

妻子悲憤表示，自己早就懷疑兩人有一腿，後來更親眼撞見兩次「偷情現場」，在她與兒子聯手蒐證下終於揭穿醜聞，讓兒子當場拒婚。更令人傻眼的是，沙基爾還捲走家中20萬盧比（約新台幣6.8萬元）與17克黃金落跑，最後竟還獲得自己的雙親力挺，「搶媳婦成功」，真的把兒子本來的未婚妻娶回家。

事件一曝光，在當地社群與媒體引起廣泛關注，不少人痛批這種父權失控、倫理全失的行徑。而據報導，類似事件也不是第一次，今年4月印度也有另一名母親竟與女兒的未婚夫私奔，同樣捲走大量現金與珠寶，讓人搖頭嘆「家醜比影集還精彩」。

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