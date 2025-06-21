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    中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

    安克創新中國官網20日發布召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。（擷取自安克創新中國官網）

    安克創新中國官網20日發布召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。（擷取自安克創新中國官網）

    2025/06/21 23:17

    〔中央社〕中國製行動電源存在燃爆風險的災情擴大，繼羅馬仕（ROMOSS）頻傳事故召回近50萬顆，知名品牌安克（ANKER）昨天公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。

    至截稿，安克台灣官網未發布召回訊息，在台灣電商平台可以看到，部分被召回型號的行動電源仍在銷售。

    值得注意的是，羅馬仕與安克的召回公告都提到是行動電源的電芯原材料來源出包，顯示中國行動電源供應鏈存在偷工減料，這波災情不排除擴及其它品牌。

    安克是全球銷量領先的知名品牌，北美地區高居第一。不過，美國消費品安全委員會（CPSC）12日公告，召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬顆行動電源，呼籲消費者立即停用，理由是存在起火和燒傷風險。

    公告指出，ANKER已接獲19起火災和爆炸報告，其中包括兩起無需就醫的輕微燒傷報告和11起財產損失報告，總損失超過6萬美元。

    安克創新中國官網20日發布主動召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計71萬2964顆。

    公告稱，此次召回源於電芯原材料的變更隱患。安克創新在品質安全檢查中發現，某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在多次循環使用後出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒等安全隱患。

    安克並提出三種補償方案供用戶選擇。一是全額退款；二是升級換新；三是安克商城代金券（原訂單金額+人民幣50元）。

    在此之前，因為發生數起自爆自燃案例，中國北京市多所大學近日下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh（毫安培小時）的行動電源，理由是容易發生爆炸。

    羅馬仕在中國熱銷，號稱使用者突破一億。媒體披露後引發社會關注，大陸網友頻頻在社群爆料其羅馬仕行動電源起火。

    羅馬仕14日發布召回公告，召回2023年6月5日至2024年7月31日之間製造的PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152等3款行動電源，總計49萬1745顆。

    羅馬仕表示，本次召回的行動電源產品，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

    此外，據中新網報導，香港航空HX115航班3月20日從杭州飛往香港途中，發生行李架物品失火事件。法國航空事故調查局16日公布調查報告，認定事故是行動電源熱失控所致，而該行動電源已被證實為羅馬仕品牌，容量是2萬mAh。

    近日，大批羅馬仕行動電源的中國3C認證被暫停，在羅馬仕京東和淘寶旗艦店，目前已經搜尋不到行動電源產品。

    美國消費品安全委員會（CPSC）12日公告召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬顆行動電源。（擷取自CPSC網站）

    美國消費品安全委員會（CPSC）12日公告召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬顆行動電源。（擷取自CPSC網站）

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