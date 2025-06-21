與18歲女兒長相貌似姊妹 英國辣媽凍齡秘訣曝光

英國的一對母女不僅長相相似，就連生活習慣、打扮風格和興趣都高度同步。（圖擷取自TikTok／@lisajohnston20）

2025/06/21 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有其母必有其女！英國一對母女不僅長相相似，就連生活習慣、打扮風格和興趣都高度同步，感情好到像閨密。這段母女情不僅展現親子間的深厚連結，也讓人好奇媽媽的凍齡秘訣。

《每日郵報》報導，莉莎（Lisa Johnston）與她的18歲女兒艾莉西亞（Alicia Johnston）因外貌極為相似，常常被誤認為是姐妹。雖然莉莎現年36歲，兩人相差18歲，但她年輕的外貌總讓人難以相信她已為人母。她透露，有次和女兒一起去夜店時，保全甚至要求她出示身分證，完全無法相信她竟然是艾莉西亞的媽媽。

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每當艾莉西亞在公共場合喊出「媽媽」，周圍的人總會驚訝不已。莉莎分享「有一次，我在學校接艾莉西亞時，有人竟然以為我是她的姐姐」。這種情況並不只發生在學校，平常出門購物或在街上，母女倆總會吸引不少目光。對於這樣的誤會，莉莎感到十分開心，並視之為一種「信心的提升」。

莉莎分享，她能維持年輕外貌，除了規律運動和均衡飲食，她認為「不讓自己陷入壓力」也是關鍵。她表示「健身和健康飲食早已是我生活的一部分，我每週上健身房五次，也儘量保持放鬆，享受生活」。這樣的生活態度也讓她和女兒的關係更親密。莉莎甚至和女兒的朋友們打成一片，時常一起出門，關係就像朋友一樣自然融洽。

除了長得像，莉莎和艾莉西亞在興趣上，也幾乎如出一轍。她們會一起分享化妝品、鞋子，莉莎甚至為了幫女兒節省做睫毛的花費，特地學會了接假睫毛的技巧，還教會女兒自己動手。艾莉西亞說，隨著年紀漸長，她和媽媽越來越像，從生活習慣到打扮風格都默契十足。對她來說，媽媽不只是家人，更是最懂她的「好閨密」。

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