為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    呼籲國民備戰！以軍總參謀長暗示對伊朗可能打持久戰

    伊朗向以色列發射飛彈，特拉維夫民眾緊急避難。（路透）

    伊朗向以色列發射飛彈，特拉維夫民眾緊急避難。（路透）

    2025/06/21 19:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）20日警告，在以軍13日對伊朗發動攻擊前，伊朗消滅以色列的計畫已踏上「不歸路」，因此以軍不得不先發制人。隨著伊朗反擊，他也警告可能會演變為「持久戰」，以色列全國必須做好準備。

    《以色列時報》報導，薩米發布影片聲明，指伊朗多年來，一直在制定摧毀以色列的明確計畫，近幾個月更已到了「不歸路」，在以軍發動攻擊前，伊朗已擁有2500枚地對地飛彈，且生產速度很快，推估2年內就會達到約8000枚，連同核武進展及其區域代理人民兵組織的威脅，「迫使我們發動先制攻擊」。

    薩米表示，在籌劃多年後，隨著作戰條件和戰略條件契合，以軍才展開行動，「如果我們拖延，就可能失去這些條件，未來只能在明顯劣勢中展開戰役」。他強調，以軍迄今取得「非凡的成果」，包括消滅伊朗高階指揮部，摧毀其核計畫的各個環節，開闢一條通往德黑蘭的「空中走廊」，辨識並摧毀伊朗約一半的飛彈發射系統，並在敵人高度戒備下進行突襲。

    薩米重申，以軍正在為一系列潛在發展做好準備，「我們已進入我國史上最複雜的戰役，必須做好長期作戰的準備」。他呼籲以色列公民積極備戰，因為伊朗刻意將平民當作攻擊目標，「但我們的敵人不明白，後方的防禦工作是以軍力量的泉源，而不是弱點」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播