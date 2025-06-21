呼籲國民備戰！以軍總參謀長暗示對伊朗可能打持久戰

伊朗向以色列發射飛彈，特拉維夫民眾緊急避難。（路透）

2025/06/21 19:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）20日警告，在以軍13日對伊朗發動攻擊前，伊朗消滅以色列的計畫已踏上「不歸路」，因此以軍不得不先發制人。隨著伊朗反擊，他也警告可能會演變為「持久戰」，以色列全國必須做好準備。

《以色列時報》報導，薩米發布影片聲明，指伊朗多年來，一直在制定摧毀以色列的明確計畫，近幾個月更已到了「不歸路」，在以軍發動攻擊前，伊朗已擁有2500枚地對地飛彈，且生產速度很快，推估2年內就會達到約8000枚，連同核武進展及其區域代理人民兵組織的威脅，「迫使我們發動先制攻擊」。

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薩米表示，在籌劃多年後，隨著作戰條件和戰略條件契合，以軍才展開行動，「如果我們拖延，就可能失去這些條件，未來只能在明顯劣勢中展開戰役」。他強調，以軍迄今取得「非凡的成果」，包括消滅伊朗高階指揮部，摧毀其核計畫的各個環節，開闢一條通往德黑蘭的「空中走廊」，辨識並摧毀伊朗約一半的飛彈發射系統，並在敵人高度戒備下進行突襲。

薩米重申，以軍正在為一系列潛在發展做好準備，「我們已進入我國史上最複雜的戰役，必須做好長期作戰的準備」。他呼籲以色列公民積極備戰，因為伊朗刻意將平民當作攻擊目標，「但我們的敵人不明白，後方的防禦工作是以軍力量的泉源，而不是弱點」。

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