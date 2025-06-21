傳以色列攔截飛彈大減 美軍擴大支援

以色列特拉維夫的鐵穹防空系統，在夜晚攔截伊朗發射的彈道飛彈。（美聯社）

2025/06/21 19:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著伊朗持續反擊，以色列的攔截飛彈庫存逐步耗盡，美國正加緊增援以色列，並派出更多能夠擊落彈道飛彈的驅逐艦，前往地中海東部和紅海，同時補充以軍陸基「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）庫存，但以軍強調攔截飛彈數量充足。

《華爾街日報》指出，美軍現有4艘勃克級飛彈驅逐艦部署在地中海東部，包括20日抵達的1艘，另有2艘也已在紅海待命，這些驅逐艦都配備標準2型、3型和6型攔截飛彈，所處距離也都足以攔截伊朗向以色列發射的彈道飛彈，和其他空中威脅，同時也補充以色列去年部署的薩德系統飛彈庫存，海基和陸基飛彈防禦系統的激增，凸顯以色列攔截飛彈能力可能日益衰退。

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一名美國官員直言，若衝突持續，以色列未來幾週就可能耗盡其「飛箭3型」（Arrow 3）攔截飛彈。

以色列使用多種不同的系統來建構「多層次」防禦體系，著名的「鐵穹」系統用於攔截短程火箭和無人機；「大衛的投石器」（David's Sling）用於攔截中程的飛彈、飛機和無人機；「飛箭3型」負責攔截大氣層外飛彈，可在威脅進入領空前搶先消滅，即使首發失手，也可為其他系統爭取反應時間。

專家指出，沒有飛箭3型，情況就很麻煩，「你只在飛彈飛行的末段進行攔截，擊落的時間會更短」，以色列未來幾天可能被迫做出艱難決定，必須取捨優先擊落哪些飛彈。

不僅如此，美國方面也有隱憂，因為這些用來支援中東衝突的軍事資源，是以犧牲與中國爆發更大規模衝突時，可用的物資為代價。

一名美軍軍官直言，按照目前的作戰速度，標準3型飛彈的儲備將開始減少，從而削弱下一次熱戰的儲備。因此，美國也可能面臨中東衝突只能消耗多少攔截飛彈的決定。伊朗已撂下狠話，如果美軍加入以軍攻擊行列，他們將襲擊波斯灣地區和其他地方的美軍基地。

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