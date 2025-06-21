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    川普調解印巴衝突 巴基斯坦提名他角逐諾貝爾和平獎

    巴基斯坦政府說，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（美聯社）

    巴基斯坦政府說，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（美聯社）

    2025/06/21 20:00

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦政府今（21）日說，川普居中調解巴基斯坦與印度的武裝衝突，將提名美國總統川普（Donald Trump）角逐諾貝爾和平獎。

    川普週五才發文抱怨，他雖然解決了眾多國際間爭端，例如近期的印巴武裝衝突以及他第一任總統任期內的亞伯拉罕協議（Abraham Accords，以阿和平協議）等等，卻拿不到一座諾貝爾和平獎，他自嘲說：「不管我做了什麼，我不會獲得諾貝爾和平獎。」

    《路透》報導，巴基斯坦政府說，「透過與伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以及新德里（New Delhi）的有力外交接觸，使快速惡化的局勢降溫，川普總統展現了卓越的戰略眼光還有傑出的政治才能。這次的介入證明了他是名副其實的和平締造者。」

    川普本週也恰好會在白宮與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）共進午餐，這是巴基斯坦文官政府上台以來，首次有軍事領導人被邀請到白宮。

    巴基斯坦參議院國防委員會前主席海珊（Mushahid Hussain）說，他認為提名川普很合理，「川普對巴基斯坦來說有利。如果這樣做迎合了川普的自尊心，那就這樣吧。反正所有歐洲領導人也一直拍他馬屁。」

    巴基斯坦某些分析人士認為，提名川普角逐諾貝爾和平獎的作法，可能會促使川普重新考慮是否要與以色列一同對伊朗發動攻擊；巴基斯坦譴責以色列的行為違反了國際法，更造成該地區不穩。

    川普週五發文抱怨，他無論付出多少都拿不到諾貝爾和平獎。（擷取自Truth Social）

    川普週五發文抱怨，他無論付出多少都拿不到諾貝爾和平獎。（擷取自Truth Social）

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