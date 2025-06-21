川普喊北約各國軍費須達GDP5％ ......美國除外

川普表示，北約各國必須將軍費提高到5％，但美國不必。（法新社）

2025/06/21 16:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北大西洋公約組織（NATO）各國領袖準備在荷蘭舉行高峰會前夕，美國總統川普20日表示，美國不用遵守與北約其他國家相同的國防預算標準，因為美國已經支持北約很久。

美國政治新聞網站《Politico》報導，川普長期以來一直要求北約國家將其GDP的5％用於國防支出，但從未表示美國是否應該納入其中。目前，美國國防支出佔GDP的3.4％。川普20日在回答相關問題時回應：「我認為我們不需要，但他們需要。」

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川普補充道：「我們支持北約這麼久了……所以我不認為我們需要，但我認為北約國家絕對需要。」

北約年度高峰會24日在荷蘭海牙揭幕，32個成員國的領袖將齊聚一堂，共同規劃國防支出目標，並重申北約部隊結構和部署計畫。川普對於軍費責任的發言，可能會在峰會前激怒其他成員國領袖。

目前，大多數北約國家的國防支出僅佔其GDP的2％多一點，但愈來愈多國家已制定計畫，力爭在未來1、2年內將此一比例提高到3％左右。然而，自川普連任以來，5％的支出目標一直縈繞在各國心頭，各國最終提出一個新的解決方案：國防支出佔GDP的3.5％，其餘1.5％用於國內基礎設施和網路安全等支援國防需求的項目。

迄今為止，只有波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛承諾將國防開支提高到5％，但預計北約其他大多數成員國將在此次峰會上跟進。美國若要實現此一目標，國防預算將達到約1.4兆美元（約41.39兆台幣）。

西班牙身為北約國防開支最低的國家之一，其政府近日斷然拒絕5％的目標。根據《Politico》取得的一封致北約秘書長呂特的信函，西班牙首相桑傑士打開天窗說亮話，西班牙「無法在本次峰會上承諾具體的GDP支出目標」。

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