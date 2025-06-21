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    以色列無人機逞威 伊朗F-14被毀衛星照曝光

    伊朗2架F-14戰鬥機被以色列擊毀，衛星照如今曝光。（圖擷自Business Insider「X」帳號）

    伊朗2架F-14戰鬥機被以色列擊毀，衛星照如今曝光。（圖擷自Business Insider「X」帳號）

    2025/06/21 15:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）16日宣布，以軍無人機擊毀了伊朗2架F-14戰鬥機，外媒如今取得美國太空科技公司馬薩爾（Maxar）拍攝的衛星影像，能夠清楚看到損壞情形。

    《商業內幕》報導，從馬薩爾20日所拍下的衛星照片中，可以看到2架F-14停放在伊朗德黑蘭梅赫拉巴德國際機場一處空地，其中1架被炸得只剩下焦黑的殘骸，另1架則似乎是機頭附近受損，詳細損壞情形尚不清楚。

    據了解，F-14為艦載戰鬥機，從1970年代開始在美國海軍服役，2006年退役後由F/A-18大黃蜂戰機取代，但由於F-14是湯姆克魯斯主演電影《捍衛戰士》的初代座機，讓人們對其印象深刻。

    在1979年伊朗革命導致美伊關係破裂之前，美國曾向伊朗出售近80架F-14，後續美方切斷相關支援和零備件供應，導致伊朗能夠翱翔天空的F-14戰機越來越少，在被以色列擊毀之前，伊朗是全球唯一還有F-14服役的國家。

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