普廷稱「整個烏克蘭是我們的」 烏國怒斥藐視和平

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷20日在聖彼得堡國際經濟論壇上聲稱「整個烏克蘭是我們的」,並稱推進中的俄軍有能力佔領烏國城市蘇米,以建立邊境緩衝區,針對這番言論烏國外交部長指控俄方無視國際和平呼籲,意圖繼續侵略與殺戮。

據《路透》報導,目前俄羅斯控制烏克蘭約5分之1的領土,包括克里米亞、幾乎整個盧甘斯克(Luhansk),以及超過7成頓內茨(Donetsk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)與赫爾松(Kherson)地區,並在哈爾科夫(Kharkiv)、蘇米州(Sumy)與第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk Oblast)等地區。

被問及俄軍最新進展時,普廷20日於聖彼得堡國際經濟論壇上說,他認為俄羅斯人和烏克蘭是同一個民族」,「從這個意義上說,整個烏克蘭都是我們的」,莫斯科並不否認烏國的獨立與對主權的努力,但重申1991年烏克蘭脫離蘇聯時,也宣布保持中立。

普廷指稱,若想實現和平,莫斯科希望烏克蘭接受現實,即俄軍控制的烏克蘭領土的面積已超過美國佛羅里達州,接著引用俄羅斯諺語說「俄羅斯士兵的腳步踏到哪裡,就是我們的」。

然而,基輔與其西方盟友表示,莫斯科對烏國4個地區、克里米亞的主權主張是非法的,烏克蘭總統澤倫斯基也多次拒絕承認俄羅斯人和烏克蘭人士「同屬一體」的說法,並稱普廷所謂的「和平條件」等同烏方投降。

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)痛批普廷的言論,「完全蔑視美國與國際社會的和平努力」,並直指俄國意圖奪取更多土地、殺害更多烏克蘭人民,他怒斥「無論俄軍走到哪裡,只帶來死亡、破壞與災難」。

烏克蘭總統澤倫斯基同日發布全國演說表示,俄羅斯已公然表明不願停火,堅持繼續戰爭;烏軍正密切關注北部蘇梅地區情勢,並持續擊退敵軍攻勢,同時斥責莫斯科各種行動計畫「瘋狂至極」,並強調烏軍將堅守陣地,保衛蘇梅地區。

不過,普廷稱,俄軍在蘇梅行動的目的是為俄羅斯領土建立防禦緩衝區。

