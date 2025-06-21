普廷稱「整個烏克蘭是我們的」 烏國怒斥藐視和平

俄羅斯總統普廷。（路透）

2025/06/21 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷20日在聖彼得堡國際經濟論壇上聲稱「整個烏克蘭是我們的」，並稱推進中的俄軍有能力佔領烏國城市蘇米，以建立邊境緩衝區，針對這番言論烏國外交部長指控俄方無視國際和平呼籲，意圖繼續侵略與殺戮。

據《路透》報導，目前俄羅斯控制烏克蘭約5分之1的領土，包括克里米亞、幾乎整個盧甘斯克（Luhansk），以及超過7成頓內茨（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）地區，並在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米州（Sumy）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）等地區。

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被問及俄軍最新進展時，普廷20日於聖彼得堡國際經濟論壇上說，他認為俄羅斯人和烏克蘭是同一個民族」，「從這個意義上說，整個烏克蘭都是我們的」，莫斯科並不否認烏國的獨立與對主權的努力，但重申1991年烏克蘭脫離蘇聯時，也宣布保持中立。

普廷指稱，若想實現和平，莫斯科希望烏克蘭接受現實，即俄軍控制的烏克蘭領土的面積已超過美國佛羅里達州，接著引用俄羅斯諺語說「俄羅斯士兵的腳步踏到哪裡，就是我們的」。

然而，基輔與其西方盟友表示，莫斯科對烏國4個地區、克里米亞的主權主張是非法的，烏克蘭總統澤倫斯基也多次拒絕承認俄羅斯人和烏克蘭人士「同屬一體」的說法，並稱普廷所謂的「和平條件」等同烏方投降。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）痛批普廷的言論，「完全蔑視美國與國際社會的和平努力」，並直指俄國意圖奪取更多土地、殺害更多烏克蘭人民，他怒斥「無論俄軍走到哪裡，只帶來死亡、破壞與災難」。

烏克蘭總統澤倫斯基同日發布全國演說表示，俄羅斯已公然表明不願停火，堅持繼續戰爭；烏軍正密切關注北部蘇梅地區情勢，並持續擊退敵軍攻勢，同時斥責莫斯科各種行動計畫「瘋狂至極」，並強調烏軍將堅守陣地，保衛蘇梅地區。

不過，普廷稱，俄軍在蘇梅行動的目的是為俄羅斯領土建立防禦緩衝區。

Today, the Russians once again openly and absolutely cynically declared that they are “not in the mood” for a ceasefire. Russia wants to wage war. Even brandishing some threats. This means the pressure the world is applying isn’t hurting them enough yet, or they are trying very… pic.twitter.com/xF9XtXSZUY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） June 20, 2025

Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.… — Andrii Sybiha ???????? （@andrii_sybiha） June 20, 2025

澤倫斯基表示，俄羅斯已公然表明不願停火，堅持繼續戰爭。（路透資料照）

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