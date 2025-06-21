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    普廷稱「整個烏克蘭是我們的」 烏國怒斥藐視和平

    俄羅斯總統普廷。（路透）

    俄羅斯總統普廷。（路透）

    2025/06/21 15:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷20日在聖彼得堡國際經濟論壇上聲稱「整個烏克蘭是我們的」，並稱推進中的俄軍有能力佔領烏國城市蘇米，以建立邊境緩衝區，針對這番言論烏國外交部長指控俄方無視國際和平呼籲，意圖繼續侵略與殺戮。

    據《路透》報導，目前俄羅斯控制烏克蘭約5分之1的領土，包括克里米亞、幾乎整個盧甘斯克（Luhansk），以及超過7成頓內茨（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）地區，並在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米州（Sumy）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）等地區。

    被問及俄軍最新進展時，普廷20日於聖彼得堡國際經濟論壇上說，他認為俄羅斯人和烏克蘭是同一個民族」，「從這個意義上說，整個烏克蘭都是我們的」，莫斯科並不否認烏國的獨立與對主權的努力，但重申1991年烏克蘭脫離蘇聯時，也宣布保持中立。

    普廷指稱，若想實現和平，莫斯科希望烏克蘭接受現實，即俄軍控制的烏克蘭領土的面積已超過美國佛羅里達州，接著引用俄羅斯諺語說「俄羅斯士兵的腳步踏到哪裡，就是我們的」。

    然而，基輔與其西方盟友表示，莫斯科對烏國4個地區、克里米亞的主權主張是非法的，烏克蘭總統澤倫斯基也多次拒絕承認俄羅斯人和烏克蘭人士「同屬一體」的說法，並稱普廷所謂的「和平條件」等同烏方投降。

    烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）痛批普廷的言論，「完全蔑視美國與國際社會的和平努力」，並直指俄國意圖奪取更多土地、殺害更多烏克蘭人民，他怒斥「無論俄軍走到哪裡，只帶來死亡、破壞與災難」。

    烏克蘭總統澤倫斯基同日發布全國演說表示，俄羅斯已公然表明不願停火，堅持繼續戰爭；烏軍正密切關注北部蘇梅地區情勢，並持續擊退敵軍攻勢，同時斥責莫斯科各種行動計畫「瘋狂至極」，並強調烏軍將堅守陣地，保衛蘇梅地區。

    不過，普廷稱，俄軍在蘇梅行動的目的是為俄羅斯領土建立防禦緩衝區。

    澤倫斯基表示，俄羅斯已公然表明不願停火，堅持繼續戰爭。（路透資料照）

    澤倫斯基表示，俄羅斯已公然表明不願停火，堅持繼續戰爭。（路透資料照）

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