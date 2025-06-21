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    質疑印度空難倖存者說謊 寶萊塢女星貼文被譙爆

    49歲寶萊塢女星克里希納穆爾蒂質疑拉梅什奇蹟生還的故事。（法新社，資料照）

    49歲寶萊塢女星克里希納穆爾蒂質疑拉梅什奇蹟生還的故事。（法新社，資料照）

    2025/06/21 13:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日發生嚴重空難，導致機上241人死亡，僅剩下40歲英國籍男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）倖存。不料近期卻遭到寶萊塢1名女星質疑，認為拉梅什奇蹟生還的故事是謊言，奇葩言論引發廣大爭議。

    《每日星報》報導，49歲寶萊塢女星克里希納穆爾蒂（Suchitra Krishnamoorthi）在社群平台X（原推特）發出貼文質疑，「如此重大的飛機空難有人能存活，還是唯一的倖存者，這真的太奇怪了，他在英國的家人有辦法證實嗎」，同時指出，「拉梅什說自己的哥哥也在同班飛機上，如果這是真的，那他不僅應該受到嚴厲的懲罰，同時還該被送進精神病院」。

    雖然貼文不久後就被刪除，但這些言論已經在網路上流傳，遭到許多人嚴厲斥責，克里希納穆爾蒂只好再發一篇文承認錯誤，表示已經將社群媒體上有關印度航空事件的貼文都刪除，自己是因為接收到網路上的假訊息才對此事件有不同的看法，抱歉造成大家困擾。

    印度航空空難事件機上共造成241人死亡，由於墜機地點是在市區，導致地面上又至少造成30人死亡。據倖存的拉梅什所稱，在起飛30秒後便傳出一聲巨響，隨後飛機就墜毀，自己因為坐的位子接近緊急出口才能順利逃生。

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