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    美國長島養鴨場重建 期望恢復原飼養能力

    長島養鴨場主人科爾溫表示，1月時農場內的所有鴨子都被撲殺，近期才打算開始重建。（美聯社）

    長島養鴨場主人科爾溫表示，1月時農場內的所有鴨子都被撲殺，近期才打算開始重建。（美聯社）

    2025/06/21 12:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國自2022年各地陸續傳出發現H5N1禽流感的病毒株，據統計，這些案例超過1700起，影響約1.75億隻鳥類生存。當中1間位於長島（Long Island）的養鴨場便是其中之一，養鴨場主人科爾溫（Doug Corwin）表示，1月時農場內的所有鴨子都被撲殺，近期才打算開始重建，期望能讓農場回到當初能飼養10萬隻家禽的能力。

    據《美聯社》報導，今年66歲的養鴨農民科爾溫是農場的第四代繼承人，由於自家鴨子獨特的品種，即使長島周遭其他養鴨場都倒閉了，但他還是有自信能讓自家養鴨場持續發展。但他擔憂的是，可能有第2波禽流感襲來，若是經歷第2波疫情，即便是他也可能無法繼續保護養鴨場。

    康乃爾大學（Cornell University）鴨子研究實驗室主任希奇納（Gavin Hitchener）指出，H5N1禽流感病毒株對物種造成的損害比過去的病毒更大，而鴨子通常比雞和火雞更不容易罹患重病或者死亡。

    科爾溫提到，自己雖因安樂死鴨子而獲得聯邦補償，但這些錢遠不及鴨子的市場價值，如今重建農場又需要面對許多困難，禽流感疫情也沒有要解述的跡象，但科爾溫還是希望能親手重建自曾祖父時期便成立的養鴨場。

    科爾溫的養鴨場是由他的曾祖父於1908年創立，近十年裡一直是島上唯一的商業鴨場。在1960年代初，長島便擁有超過100家養鴨場，鴨肉產量約佔全國總產量的三分之二。

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