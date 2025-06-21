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    范斯視察軍隊批加州縱容非法移民 洛城市長貝斯轟「散布謊言」

    美國副總統范斯（JD Vance）週五前往洛杉磯視察部署軍隊，並猛烈批評加州與洛杉磯的民主黨領袖縱容非法移民入境，導致當前局勢升溫。（法新社）

    美國副總統范斯（JD Vance）週五前往洛杉磯視察部署軍隊，並猛烈批評加州與洛杉磯的民主黨領袖縱容非法移民入境，導致當前局勢升溫。（法新社）

    2025/06/21 10:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）週五前往洛杉磯，會見部署在當地的軍隊，並猛烈批評加州與洛杉磯的民主黨領袖縱容非法移民入境，導致當前局勢升溫。

    據《路透》報導，美國總統川普本月稍早下令部署約4千名國民警衛隊員、700名海軍陸戰隊員進駐洛杉磯，作為因應移民和海關執法局（ICE）所展開突襲行動，隨後引發大規模抗議示威活動。加州州長紐森（Gavin Newsom）針對此舉表示反對，不過聯邦上訴法院19日裁定，允許川普保留對加州國民警衛隊的控制權。

    范斯表示，法院的裁決明確指出，川普派遣部隊部署是「完全合法且恰當的聯邦執法行為」，不過他未透露海軍陸戰隊和國民警衛隊何時撤離洛杉磯，並暗示他們可能將在該市停留一段時間，「目前軍隊仍有必要駐守，因為局勢可能再次升溫」。

    話鋒一轉，范斯指責紐森與洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）對於城市中的非法移民未採取嚴厲措施、也沒有支持地方和州執法單位。

    報導指出，民主黨籍的紐森被認為可能於2028年競選總統，屆時可能與范斯正面交鋒。紐森辦公室發言人佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）稱范斯的說法「完全錯誤」，強調州長始終譴責暴力，並引用紐森9日於X平台貼文提到，「那些趁川普挑起混亂而煽動暴力的愚蠢煽動者，將被追究責任」；另，紐森也指責川普部署軍隊的行動加劇抗議行動，增加緊張情緒且違憲。

    貝斯則在記者會上痛批范斯散布「謊言和胡言亂語」，並稱軍隊進駐是「挑釁行為」，在洛杉磯各地散播「恐懼與驚慌」。

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