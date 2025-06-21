尚比亞前總統過世 家人突宣布葬禮在南非舉行

尚比亞前總統倫古於5日過世。（法新社，資料照）

2025/06/21 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尚比亞（Zambia）前總統倫古（Edgar Lungu）於5日過世，原本預計將在明（22）日於尚比亞首都盧薩卡（Lusaka）舉行國葬，不料倫古家人在18日突然聲稱，尚比亞政府並沒有與家屬討論下葬計畫，並宣布倫古的葬禮將在南非舉行。對此，尚比亞政府表示，將與其親屬持續溝通討論。

綜合外媒報導，倫古於南非治療未公開的疾病直到生命最後一刻，因此遺體目前留在南非，由於尚比亞政府希望倫古能夠回國下葬，因此與其家人就此事商討多次，倫古家屬也同意政府的計畫。

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然而，18日倫古家屬表示尚比亞政府違背了當初的協議，這舉動也獲得了倫古生前領導的政黨「愛國陣線」（PF）的支持，其代理主席盧賓達（Given Lubinda）指出，政府把一個莊嚴的場合變成一場政治遊戲，這不是對待前國家元首的方式。

有人認為這一切的紛爭都是來自於倫古生前與現任總統希奇雷馬（Hakainde Hichilema）的關係。據了解，隸屬「國家發展聯合黨」（UPND）的希奇雷馬在總統大選中曾2度以些微差距落敗，當時為最大反對黨領袖的他更是被以各種罪名逮捕了17次。

自2021年希奇雷馬終於勝選後，雙方的立場開始有了變化，倫古指控，當自己在公共場合慢跑會被警察阻止，理由竟是被認為在進行政治運動。其退休福利與特權也在2023年宣布重返政壇時被剝奪，倫古後續還稱被禁止參加海外會議以及出國接受治療。

2人積怨愈深，直到今年1月，倫古才如願以償至南非進行治療，因此不少人認為彼此間的惡鬥就連倫古去世後仍舊持續。尚比亞政府表示，目前已派遣特使與倫古家人進行談判，將持續與其親屬進營溝通。

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