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    捷克總統：中國對歐洲網路威脅與俄羅斯同等嚴重

    2025/06/21 02:39

    〔中央社〕金融時報報導，捷克總統帕維爾指出，中國對歐洲的網路威脅已和俄羅斯不相上下。台灣外交部次長陳明(示其)說，台灣常遭網攻，擁有第一手經驗，正與捷克「密切合作」強化網路安全。

    「金融時報」（Financial Times）本月20日報導，帕維爾（Petr Pavel）表示，在國家資助駭客與間諜活動方面，中國與俄羅斯程度相當，「我們已經看到網路攻擊來自這兩方，而且程度幾乎不相上下」。

    捷克政府5月底指稱外交部遭駭客組織APT31「惡意網路攻擊」，此組織與中國國家安全部相關。去年APT31也曾遭美國與英國指控，部分成員已受到兩國制裁。北京則否認這些指控。

    捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）稱這次攻擊是「明顯的間諜行為」，因外交部所用的網路基礎設施過時且易受攻擊，使得間諜活動容易進行。他也證實，中國駭客當時正在掃描與「亞洲事務」有關的非機密文件。

    利帕夫斯基表示，中國看起來主要著眼於網路間諜活動，而俄羅斯在入侵烏克蘭的背景下，似乎更傾向進行破壞行動。他說，俄羅斯「正在對我們發動混合戰，我們應強調那是『戰爭』」。

    捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人兼總監馬定和（Martin Hala）表示，捷克外交部遭受攻擊，顯示北京的網路作戰策略從軍方轉移至國家安全部。

    馬定和說：「過去俄羅斯（在技術上）強得多，但情況已經發生了變化，我認為現在中國至少在技術上與俄羅斯不相上下。」

    捷克國防大學（University of Defence）情報研究所助理教授細田尚志指出，儘管中俄網攻強度相似，但性質不同，「俄羅斯更注重破壞基礎設施，而中國更專注於蒐集可損害對手形象的資料」。

    報導也提到，陳明(示其)本月稍早在布拉格一場會議場邊表示，台灣正在網路安全方面與捷克當局「密切合作」。歐洲對俄羅斯駭客的威脅較有警覺，但尚未意識到中國威脅的嚴重程度。

    陳明(示其)表示：「中國非常高明，我們有第一手經驗。以網路攻擊來說，我們在全球最常受到攻擊。」

    陳明(示其)還指出，中俄在網路作戰的合作日益增加，「他們在交流經驗，並積極分享」。（編輯：曾依璇）1140621

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