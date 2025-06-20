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    伊朗外長與英法德核談判 怒轟以色列「外交背叛」

    伊朗外交部長在聯合國人權理事會發言時痛罵以色列，抨擊以色列的襲擊行為是「外交背叛」。（路透資料照）

    伊朗外交部長在聯合國人權理事會發言時痛罵以色列，抨擊以色列的襲擊行為是「外交背叛」。（路透資料照）

    2025/06/20 23:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今（20）日在瑞士日內瓦（Geneva）與英法德3個國家的外交部長展開核談判，試圖解決當前的中東危機，但他在談判開始前首先在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）上發言抨擊以色列的攻擊是一種「外交背叛」，呼籲各國站出來為正義與法治發聲。

    《法新社》報導，阿拉奇在聯合國人權理事會發言說：「我們是在一個進行中的外交流程中遭到攻擊的。」

    他指出：「我們原本要在6月15日與美國人見面，擬議一項大有可為的協議，和平解決針對我們和平核計畫所編造出來的指控。這是對外交的背叛，是對國際法基礎前所未有的打擊。」

    美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）原本預計6月15日在阿曼與阿拉奇會面，但由於以色列發動攻擊，會面取消。

    阿拉奇補充說，以色列的襲擊已造成數百人喪生，是「一場加諸我方人民身上的不義之戰」，他更指出，以色列攻擊核設施的舉動可能會引發核災，也是一種嚴重的戰爭罪行，「伊朗有權要求各位挺身而出，捍衛正義與法治。」

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