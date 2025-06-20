中國男子支持「台灣獨立」獲英國庇護 法官認定返國恐遭迫害

一名中國男子以支持台灣獨立為由，爭取到英國法官准予庇護。（歐新社檔案照）

2025/06/20 22:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕一名39歲中國男子在英國尋求庇護，原本遭下級法院駁回，但是在上訴時，他因宣稱「支持台灣獨立」，獲得法官批准，躲過被驅逐的命運。

英國《電訊報》20日報導，法庭文件披露，這名男子BK於2022年1月到英國尋求庇護，但是初級移民裁判所審理時，認為他的情況不足以獲得庇護，予以駁回。這名男子便於今年3月向上級裁判法院提出上訴。他在上訴中表示，他因為支持台灣的信念，已經兩度被捕，到英國後參加過數場挺台活動，最近一次是在2022年；另外，他也在臉書發表他的政治觀點。

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儘管法庭了解的是，「沒什麼證據顯示（當事人）認真投入」，但是考量中國在2022年後加強打壓，支持台灣者受迫害風險大幅增加，這名男子若回到中國可能遭起訴，此外，這名男子還是基督徒，現在中國地下教會信徒被捕風險，又比他離開時更高，因此裁決准予提供庇護，讓他繼續留在英國。法官韓森（Christopher Hanson）說，「我非常有信心地認定，挺台運動人士，整體而言的風險，比他上次在中國時還高」。

韓森指出，就算中國政府不知道BK在英國的活動，當事人返國後，也很有可能被當局訊問，若被問到在英國做過些什麼事，或者是否與任何政治活動有關，「不能期待他撒謊」；若他持續表達支持台灣分離主義的想法，中國政府就可能對他採取進一步行動，到時的行動會更嚴厲，「尤其若事實顯示他無視先前警告或懲罰，當局就很可能將他視為高度活躍，是強硬派分離分子，構成潛在威脅」。

法官因此做出結論，雖然BK並不具有在現階段，就會帶來實質風險的那種高知名度，或許可以返國，但是「如果他在中國持續支持台灣的活動，就面臨足以構成迫害的可信風險，因此有資格獲得國際保護」。

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