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    湖邊玩水驚悚遇「鱷」客！女童遭3.6米長鱷魚狠咬

    專家警告勿餵食鱷魚，以免引發人獸衝突。示意圖。（法新社）

    專家警告勿餵食鱷魚，以免引發人獸衝突。示意圖。（法新社）

    2025/06/20 23:27

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國發生駭人意外，12歲女孩在湖邊淺水區玩耍，竟遭鱷魚攻擊，身受重傷，所幸無生命危險。

    根據《紐約郵報》報導，事件發生在北卡羅來納州（North Carolina）瓦卡莫湖（Lake Waccamaw），當時好幾個小孩在約1.2公尺深的水域戲水，突然傳出尖叫聲，「有東西咬我！」孩子們驚慌逃上岸後，一條鱷魚浮出水面，被懷疑正是攻擊女孩的凶手。女孩傷勢嚴重，幸好送醫治療後無生命危險；至於傷口是否來自鱷魚牙齒或爪子仍待釐清。

    警方最初研判鱷魚長約2.1公尺，但野生動物部門捕獲後，確認體長近3.6公尺。專家指出，這隻鱷魚行為異常，因為當地湖區白天極少出現鱷魚蹤跡，而且通常棲息於附近的渾濁水道。根據規定，鱷魚事後被安樂死，詳細原因正由北卡羅來納州野生動物資源委員會（NCWRC）調查中。

    專家推測，鱷魚異常行為可能與人為餵食有關，提醒民眾切勿餵食或將剩食丟入湖中，否則將導致鱷魚習慣接近人群，增加危險。當地市長也對居民發出警告，指出湖區住宅增多，未來恐將出現更多類似事件。

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