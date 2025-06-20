川普喊打不打伊朗2週內決定 前北約最高統帥：不排除是障眼法

全世界正緊盯美國總統川普是否決定派美軍攻擊伊朗核設施。（路透）

2025/06/20 20:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》19日分析，美國總統川普表明將在2週內決定是否對伊朗動武，一方面是對伊朗敞開外交談判大門，另一方面也是為美國爭取強化軍事選項或籌劃祕密行動的時間，甚至不能排除川普是刻意使出「障眼法」，讓德黑蘭當局放鬆警戒。

曾任北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高統帥的美國海軍退役上將史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）指出，川普的最新聲明可能是在欺騙伊朗人，「這是一個巧妙的詭計，目的是讓伊朗人感到自滿，以掩飾立即發動攻擊的決定」。

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即使不涉及誘騙，川普為伊朗人提供2週的緩衝期，也可增強自身軍事選項。2週足以讓美國海軍第2支航艦打擊群就定位，讓美軍在回擊伊朗必然的報復行動時更有底氣，也讓以色列國防軍有更多時間摧毀福爾多鈾濃縮設施和其他核子目標周圍的防空系統，從而降低美軍全面進攻所承擔的風險。

值得注意的是，白宮發表川普聲明不到1小時，以色列總理納坦雅胡就暗示，他可能利用這段時間嘗試對深埋地下的福爾多鈾濃縮設施進行攻擊，「我確定我們將實現所有目標，我們有能力打擊他們所有的核設施」。美國和外國專家說，以色列多年來一直在籌劃軍事和祕密行動，研究如何切斷地下鈾濃縮設施離心機的龐大電力供應系統。即使是電流中出現「浪湧」或「脈衝」，也可能破壞並摧毀這些以超音速旋轉、宛如失控陀螺的精密儀器。

以色列已考慮過如何轟炸並封鎖通往福爾多鈾濃縮設施的隧道入口，將工人困在裡面，並讓接近核彈級的燃料被運送到工廠進行最終強化、以製成武器的作業變得困難。

前總統拜登任內擔任美國駐國際原子能總署（IAEA）大使的賀蓋特（Laura Holgate）直言，一旦最後一處核設施被毀，德黑蘭可能面臨重大挑戰，但應不會考慮直接投降，也不會完全放棄鈾濃縮能力。喬治華盛頓大學伊朗外交教授利特沃克（Robert Litwak）說，美伊都必須在外交解決方案讓步，美國必須承認伊朗有權進行鈾濃縮，而伊朗也必須徹底廢除核計畫。

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