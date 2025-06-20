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    有圖評評理！眼睛太小遭小米SU7判定疲勞駕駛 網驚：只有一條線

    小米SU7車主因眼睛小，被智能系統誤判為疲勞駕駛。（擷取自微博）

    小米SU7車主因眼睛小，被智能系統誤判為疲勞駕駛。（擷取自微博）

    2025/06/20 20:19

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國浙江一名李姓男子控訴，他開著小米電動車上路時，因為「天生眼睛小」，竟被車輛內建系統誤判為疲勞駕駛，不僅警報聲不斷響起，還得一路睜大眼睛「證明自己沒睡著」，讓他哭笑不得。

    據李男在社群影片中表示，這輛小米SU7電動車內建的「駕駛監測系統（DMS）」會持續判定他的眼睛太小、像是在打瞌睡，全程瘋狂跳出「請專注駕駛」等提醒，他只好一邊開車一邊撐大雙眼應對，整趟路上多達20次語音警告，讓他無奈喊話，「只因為我眼睛比較小，它就以為我睡著了！」

    對此，小米客服說明，這項監測功能為全車系標配，鏡頭會偵測駕駛者是否閉眼、打哈欠、講電話等疲勞行為，但也坦言目前系統可能過於靈敏。若車主不想使用，可在設定中關閉，但仍建議保留此功能以保障行車安全。

    影片曝光後掀起網友熱議，笑稱「點開之前想說再小會小到哪裡去」，結果「真的只有一條線」，幽默認為「不拉個雙眼皮都沒辦法好好開車了」、「韓國人別用這款車」或搞笑表示，「那李榮浩不就是被吊銷駕照的程度了」。

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