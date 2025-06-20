雙普今年何時碰頭見面？克里姆林宮：世事難料

14日集結於美國白宮附近的拉法葉廣場的示威者，高舉1張諷刺美俄元首哥倆好的抗議圖卡。（美聯社）

2025/06/20 18:29

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮20日表示，有鑑於世界局勢動盪，無法預測俄國總統普廷今年是否會與美國總統川普會面。

克宮曾多次表示，普廷對於與川普面對面會晤抱持開放態度，但安排雙普會的過程複雜，而且首先需要專家級的長期準備。

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根據美俄雙方的公開聲明，雙普今年已5度通話，最近一次是在本月14日。

在被詢及雙普在今年某時會面的可能性時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我不會斗膽做此預測。」

培斯科夫說，現下世局如此動盪，下週會發生什麼事都料不到，暗示遑論八字還沒一撇的雙普會。至於培斯科夫口中的動盪世局，顯然是指近日的以色列與伊朗之間的衝突。

川普重返白宮之初對莫斯科當局採取較溫和的立場，但稍後隨著他致力推動結束烏克蘭戰爭卻收效甚微，川普的態度也日趨沮喪。

俄羅斯16日表示，美國已取消旨在消弭美俄「齟齬」的下一輪雙邊會談。

同日，培斯科夫還說，俄烏可望在下週敲定第3輪和談的日期；俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）正與烏方代表保持聯繫。

俄烏上月恢復中斷3年多的談判，先後於5月16與和6月2日在土耳其伊斯坦堡面對面會談，同意交換戰俘與歸還陣亡戰士遺體，但在停火上始終未能獲得任何進展。

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